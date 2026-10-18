Verissimo, le anticipazioni del 18 ottobre: Raffaele Sollecito da Silvia Toffanin

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Silvia Toffanin

Un’intervista destinata a far discutere, grandi protagonisti dello spettacolo e un ricordo carico di emozione. Silvia Toffanin torna domenica 18 ottobre, con una nuova puntata di Verissimo, pronta ad accogliere nel suo salotto ospiti che si racconteranno tra vita privata, carriera e momenti difficili. L’appuntamento è su Canale5 dalle 15.45, con un pomeriggio che alternerà testimonianze, musica e storie personali. A catalizzare l’attenzione sarà soprattutto Raffaele Sollecito, protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni.

Verissimo, Raffaele Sollecito ospite di Silvia Toffanin

È senza dubbio una delle interviste più attese della puntata del 18 ottobre: Raffaele Sollecito sarà ospite di Silvia Toffanin per tornare a parlare del caso Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007. Una vicenda che ha segnato profondamente la cronaca italiana e internazionale e che, a distanza di quasi vent’anni, continua a suscitare interrogativi e dibattiti. Sollecito, all’epoca fidanzato con Amanda Knox, venne coinvolto nelle indagini e affrontò un lungo percorso giudiziario, conclusosi nel 2015 con l’assoluzione definitiva di entrambi per l’omicidio.

Dopo aver raccolto la testimonianza di Amanda Knox, Silvia Toffanin darà quindi spazio anche alla versione di Sollecito. Un’occasione per ripercorrere gli anni delle indagini, il processo e le conseguenze che quella vicenda ha avuto sulla sua vita. Al centro dell’intervista potrebbe esserci soprattutto il percorso personale affrontato dopo la conclusione del caso giudiziario, tra il tentativo di ricostruire una quotidianità e il peso di una storia che continua a essere ricordata dall’opinione pubblica.

Gli altri ospiti di Silvia Toffanin

Non soltanto cronaca nel pomeriggio di Verissimo: Silvia Toffanin darà ampio spazio anche a due grandi protagoniste dello spettacolo italiano: Amanda Lear e Iva Zanicchi. Artista dalla personalità ironica e anticonformista, Amanda Lear ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della propria carriera, tra musica, televisione e nuovi progetti. Una vita vissuta sotto i riflettori, ma anche segnata da esperienze personali che hanno contribuito a renderla uno dei personaggi più riconoscibili del mondo dello spettacolo. Accanto a lei ci sarà Iva Zanicchi, voce amatissima della musica italiana e volto storico della televisione. La cantante si racconterà tra successi professionali, affetti e progetti futuri, con quella spontaneità e quell’ironia che da sempre la contraddistinguono.

Tra i protagonisti della puntata ci sarà anche Luca Dotto, ex nuotatore azzurro che nel salotto di Canale5 parlerà della decisione di dire definitivamente addio al nuoto agonistico. Per il campione si apre così un nuovo capitolo, dopo anni trascorsi tra allenamenti, competizioni internazionali e importanti risultati sportivi. Spazio poi alla musica con Samurai Jay, tra i sei responsabili artistici di Amici. Il giovane artista ripercorrerà il proprio percorso personale e professionale, raccontando le esperienze che lo hanno portato a conquistare un ruolo nel talent show di Maria De Filippi.

Verissimo, il ricordo di Wilma De Angelis

La puntata del 18 ottobre avrà anche un momento particolarmente emozionante. Silvia Toffanin renderà omaggio a Wilma De Angelis, storica cantante e volto amatissimo della televisione italiana, scomparsa domenica scorsa. Per ricordarla lo show del pomeriggio di Canale5 riproporrà una sua intensa intervista, offrendo al pubblico la possibilità di riascoltare le parole e i ricordi di un’artista che ha attraversato decenni di musica e spettacolo.