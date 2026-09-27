Anticipazioni Verissimo, Amanda Knox rompe il silenzio. Chi torna nello studio di Silvia Toffanin

Amanda Knox torna a Verissimo e rompe il silenzio sul delitto di Perugia, le polemiche e Raffaele Sollecito. Ma non è l’unica a fare confessioni inaspettate a Silvia Toffanin

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Ufficio Stampa Mediaset Silvia Toffanin a Verissimo

Una puntata destinata a far discutere quella di Verissimo in onda domenica 27 settembre alle 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie in studio Amanda Knox che, a quasi vent’anni dal delitto di Perugia, torna a parlare della vicenda che ha segnato la sua vita. Per la prima volta in televisione insieme al marito Christopher e ai figli Eureka ed Echo. Ma nel corso del pomeriggio Amanda non è di certo l’unica ospite del programma.

Le parole di Amanda Knox a Verissimo

Al centro dell’intervista di Amanda Knox a Verissimo ci sono innanzitutto le critiche ricevute dalla donna per il suo spettacolo. La famiglia di Meredith Kercher ha espresso il proprio disappunto e la Knox, davanti a Silvia Toffanin, è pronta a rispondere direttamente alle accuse.

“Non faccio ironia su un omicidio”, dichiara, come rivelano le anticipazioni del programma. “La sua famiglia ha perso una figlia e una sorella nel modo più atroce possibile e quindi sono giustificati nel sentirsi per sempre arrabbiati, però mi spiace che si sentano feriti dalla persona sbagliata”, aggiunge.

Amanda respinge anche l’idea che il suo spettacolo possa contribuire a “normalizzare la violenza contro le donne”. Secondo lei, raccontare quanto le è accaduto significa inevitabilmente tornare anche alla morte di Meredith. Nell’intervista definisce inoltre l’intera vicenda “una storia di misoginia”, sostenendo che entrambe siano state trattate come se le loro vite non avessero valore.

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Ovviamente c’è spazio per Raffaele Sollecito e per il rapporto che i due hanno mantenuto nel corso degli anni. “Ci vogliamo ancora bene”, assicura la Knox, svelando un particolare del suo ritorno in Italia: insieme hanno finalmente fatto quel viaggio a Gubbio che avevano programmato proprio per la mattina in cui la loro vita cambiò per sempre.

Un momento in particolare l’ha colpita. Sollecito stava spingendo il passeggino di sua figlia quando un artista di strada gli ha chiesto se la bambina fosse sua. “In quel momento mi è venuto in mente che le nostre vite potevano essere diverse”, confessa. E su Patrick Lumumba: “È stato messo in carcere, ha perso il suo locale, ha perso tanto, ma le mie scuse non gli bastano”.

Accanto ad Amanda Knox il marito Christopher, che davanti alle telecamere la definisce “la persona più coraggiosa che io conosca”, dicendosi orgoglioso della donna che ha sposato.

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Gli altri ospiti di Verissimo di domenica 27 settembre

L’intervista ad Amanda Knox rappresenta sicuramente uno dei momenti centrali della puntata di domenica di Verissimo, ma il salotto di Silvia Toffanin è pronto ad accogliere anche altri protagonisti.

Torna Heather Parisi per un’intervista di famiglia in cui presentare al pubblico i gemelli Elizabeth e Dylan. Un altro gradito ritorno quello di Samira Lui, presenza quotidiana di Canale 5 al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

Spazio, infine, a Orietta Berti, insieme al figlio Otis, alla nuora Lia e alle piccole nipotine Olivia e Ottavia. La famiglia è decisa a ripercorrere con Silvia Toffanin le emozioni delle recenti nozze di Otis e Lia, completando così una puntata di Verissimo costruita tra confessioni, famiglia e racconti privati.