La rumba tra Pasquale La Rocca e Ornella Muti si conclude con un bacio sulle labbra che entusiasma tutti e riattizza la telenovela con Barbara D’Urso

IPA Il bacio tra Pasquale La Rocca e Ornella Muti durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle

Il bacio sensualissimo tra il ballerino Pasquale La Rocca e la sua allieva Ornella Muti al termine della loro esibizione – una rumba sulle note di My All – è stato, ça va sans dire, il momento clou della seconda puntata di Ballando con le stelle (qui le nostre pagelle) e motivo di nuova polemica verso il triangolo infuocato con Barbara D’Urso.

La conduttrice non vedeva l’ora di prendere la parola per commentare la polemica sollevata dopo la scorsa puntata sulla sua presunta gelosia verso la coppia Ornella-Pasquale (che lo scorso anno era stato il suo ballerino) e chiedere loro spiegazione per aver ribadito in settimana, ospiti in varie trasmissioni, la sua ipotetica invidia. E mentre con i suoi occhi sgranati ribadiva il fatto di essersi trovata suo malgrado protagonista di una soap opera televisiva, Ornella non proferiva parola ma lo sguardo glaciale e infuocato al tempo stesso diceva tutto, mentre Pasquale regalava una risposta da manuale: “La gelosia è qualcosa che si crea quando si condivide un percorso speciale, e il nostro è stato molto speciale. Se quella gelosia non c’è come tu ribadisci mi porta a pensare che tutto quello che abbiamo vissuto l’anno scorso non fosse poi cosi speciale…”.

Nuova espressione sgranata di Barbara, che si affrettava a sottolineare come il rapporto fosse stato un rapporto “s-p-e-c-i-a-l-i-s-s-i-m-o” e, a dirla tutto, anche a lei Pasquale aveva chiesto il bacio alla prima puntata, ma, precisiamo, si era rifiutata. Perché nessuno può mettere Barbi in un angolo. Nemmeno Ornella Muti.

Nel frattempo, Pasquale postava il bacio incriminato sui social con la didascalia: “Sono l’uomo più invidiato del mondo, lo so! 😜”.