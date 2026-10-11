Getty Images Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Durante la settimana le luci dei riflettori si sono accese perennemente sul cast della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Lo scorso sabato Milly Carlucci ha dato il via a un nuovo ciclo, e con questa puntata si sono ufficialmente consolidate le nuove dinamiche del dance show: alla sua seconda esibizione, Ornella Muti ha di nuovo lasciato tutti senza parole con un ballo in totale sintonia con il suo Maestro, Pasquale La Rocca, con un bacio finale indimenticabile. E la D’Urso finalmente ha iniziato a ruggire da “Belva” vera qual è: questa edizione di Ballando è decisamente decollata.

Massimo Ghini tradito dall’emozione. Voto: 0 ma 5

I commenti sono arrivati da tutti, dalla giuria e dagli amici, dalla famiglia e dai fan: per Massimo Ghini, la prima puntata di Ballando con le Stelle è stato un “macello. Fatemi riprendere, l’altra sera per la prima volta ho avvertito una forte emozione. Lo ammetto: contavo i passi, i ballerini lo fanno a memoria”. Questo lo ha portato ad assumere un atteggiamento serioso che non è passato inosservato.

Ma la famiglia a casa gli ha ricordato che può – e deve! – fare di più: sulle note di una toccante rivisitazione in chiave tango argentino di Alta Mare di Antonello Venditti, Ghini ha cercato di farsi valere. Non ha convinto però la giuria, che ha notato ancora una volta una certa serietà: un artista amato, ma non forse un ballerino, né nato né futuro. Dal pubblico si è poi levato anche il sostegno della figlia Camilla: “Lasciati andare, divertiti: lui si sta impegnando, però lo dice anche lui. Le gambe so’ quelle, so’ lunghe… lui si dà da fare”. Lo zero di Mariotto però ha fatto un certo effetto: per noi, è un cinque. Per l’impegno.

Elena Sofia Ricci, una straordinaria Ballerina per una notte. Voto: 10

Il nostro 10 si aggiunge a quello che le hanno dato i giudici: Elena Sofia Ricci è tornata in pista a Ballando con le Stelle in veste di Ballerina per una notte, presentata con tutti gli onori da parte di Milly Carlucci. “Un’attrice e donna straordinaria”. Talentuosa e preparata, ha ballato con Moreno Porcu. Ogni volta la domanda è lecita: quando farà parte del cast? “Ma lei è sempre talmente impegnata con i film, le fiction, il teatro”, ha spiegato la conduttrice. E in effetti è vero: sta per tornare in tv con Figlia della cenere, le indagini di Teresa Battaglia.

Ornella Muti, il bacio con Pasquale La Rocca dà il “via” a Ballando. Voto: 10

Già alla prima puntata abbiamo visto che il cast è ricco e che le premesse di Milly sono state mantenute tutte: storie, emozioni, vissuti, grandi nomi. Come quello di Ornella Muti, una diva eterna, che sul palco è accompagnata da Pasquale La Rocca, con cui si è instaurato un rapporto sincero e autentico sin da subito. Lei lo ha subito definito il suo “tutto”, e abbiamo visto anche perché: prima del debutto, Ornella si è lasciata andare alle lacrime, alla tensione della vigilia, e La Rocca era lì, con una promessa: “Segui me, se sbagli continua, tanto ci sono io”.

Alla fine della seconda esibizione, si sono baciati, e questo “ballo tanto sospirato” si è rivelato il vero inizio di Ballando con le Stelle: il livello è altissimo. La loro è stata una pura unione di anime, premiata da tutta la giuria, anche se – ovviamente – è stata servita la polemica della serata. Come primo piatto, e non freddo.

Barbara D’Urso rispolvera anche il “cuore” e la belva che è in lei. Voto: 7+

Dopo il suo arrivo non si parlava d’altro sui social e nei salotti delle case: Barbara D’Urso è tornata in tv, sulla Rai, in prima serata. Ha fatto notizia, com’era prevedibile, la sua critica nei confronti del tango di Ornella Muti con il fu Maestro della D’Urso Pasquale La Rocca, i cui rapporti oggi sembrano più distanti che mai. Nel primo ha rispolverato la sua “busta choc”, nel secondo il cuore cucito sull’abito: è la D’Urso, in tutta la sua essenza.

Ma per lei è arrivato il momento di togliersi un sassolino dalla scarpa: “Ho passato una settimana divertentissima, perché ho assistito a una soap opera, a un fotoromanzo. Perché avevo detto solo che non mi era arrivata la passione, il triangolo proprio no, non l’avevo considerato: mi spiegate di cosa io sarei gelosa?”, ha chiesto a Pasquale e Ornella. La domanda posta dalla Ventura nella prima puntata ha dato il “la” a tutto: nelle varie trasmissioni la presunta gelosia della D’Urso è stata tanto commentata, anche da La Rocca stesso, che in studio ha aggiunto: “Se quella gelosia non c’è forse mi fa anche un po’ chiedere o dubitare che tutto quello che abbiamo vissuto l’anno scorso non era così speciale”.

Per la D’Urso in realtà è stato “specialissimo”, ma le dispiace che Ornella Muti “non abbia potuto trovare il Pasquale che ho conosciuto io. Un maestro severo, ora lo vedo morbidone, che è bellissimo, stai facendo uscire delle parti di Pasquale che non si conoscono”. Il clima si è fatto inevitabilmente più pesante, anche se è stata coraggiosa, da vera “Belva”, la D’Urso a chiedere il conto in diretta dopo giorni di silenzio sulla faccenda.

Aurora Ramazzotti ingiustamente “massacrata” dalle aspettative. Voto: 4

Sono stati amatissimi durante la prima puntata, quanto un filo troppo criticati nella seconda: Aurora Ramazzotti, lo ha detto lei stessa, era chiaramente molto più agitata. Ha chiesto se si è visto, e in effetti Carolyn Smith ha ammesso di aver visto qualcosa. “Esibizione bella, ma pensavo qualcosa in più”. Il problema sono sempre le solite “aspettative” troppo alte: i giudici si sono quindi impuntati su “sai ballare, speravo qualcosa di più, l’altra volta avevi impressionato”, fino al “papocchio” di Mariotto che ha dato ad Aurora e Nikita solo un 5. Noi diamo un 4 alla situazione e un 10 ad Aurora.