“Una sciocchezza”, Ornella Muti e il retroscena su Barbara D’Urso a La Volta Buona

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IPA Ornella Muti e Barbara D'Urso, la polemica a "Ballando con le Stelle"

Nonostante la nuova edizione di Ballando con le Stelle sia iniziata da sole due settimane, è ormai chiaro che il dibattito e l’interesse non siano solo una questione di passi. Dopo la puntata di sabato 10 ottobre, il tema trainante del programma sembra essere uno solo: Ornella Muti, Pasquale La Rocca e la presunta gelosia di Barbara D’Urso, oggi tra i giudici del programma.

Un tema che Caterina Balivo ha voluto toccare anche a La Volta Buona: nel corso del pomeriggio, la conduttrice ha mostrato un’intervista proprio ad Ornella Muti e a Pasquale La Rocca, intenti a spegnere (forse) i rumors che hanno trainato la puntata dello show del sabato sera.

Ornella Muti, le parole su Barbara D’Urso a “La Volta Buona”

Un presunto triangolo, qualche strascico di gelosia, ma soprattutto una storia troppo succosa per non tornare a parlarne. A La Volta Buona Caterina Balivo ha aperto il pomeriggio parlando proprio di Ballando Con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci, da due puntate, è riuscito a portare in pista sicuramente il talento, ma anche qualche piccolo screzio che sta inevitabilmente accendendo un nuovo riflettore sullo show.

I protagonisti sono Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ballerino che lo scorso anno faceva coppia nello show proprio con la nuova giudice di questa edizione. E nella seconda puntata del programma, un bacio alla fine della rumba di La Rocca e Ornella Muti ha acceso un piccolo diverbio, in cui Barbara è passata per gelosa del feeling tra i due.

Un’accusa che strizza l’occhio al gossip e che era già uscita nel corso della prima puntata del programma, ma da cui Barbara si è voluta allontanare smentendo ogni sorta di invidia o rammarico.

A La Volta Buona, Caterina Balivo è tornata sulla questione lasciando che fosse proprio Ornella Muti, dal microfono dell’inviato Domenico Marocchi, a dire la sua sulla questione. “Non credo che ci sia tanto da dire, stiamo parlando di una sciocchezza”, ha detto l’attrice cercando di smorzare i toni ed evitare di alimentare la questione proprio come ha fatto in puntata.

Il commento ironico di Pasquale La Rocca

Se Ornella Muti sembra voler chiudere, o quanto meno ridimensionare, la parentesi sulla presunta gelosia, Pasquale La Rocca la vive con molta più ironia. Già in puntata aveva punzecchiato la sua ex compagna di ballo con una frecciatina e anche ai microfoni di Caterina Balivo non ha resistito a una battuta.

“Mi dispiace se ho rubato del tempo a lei, è il suo momento, di essere apprezzata per quello che fa, ma era giusto lasciare un commento a caldo dopo l’esibizione”, ha spiegato il ballerino, tornando sulle parole pronunciate durante la puntata.

E quando l’inviato Domenico Marocchi ricorda che è il compleanno di Naike Rivelli, figlia dell’attrice, il ballerino trova subito l’occasione per una nuova battuta.

Dopo gli auguri di Ornella alla figlia, La Rocca torna infatti su un siparietto della prima puntata di Ballando con le Stelle, quando Naike lo aveva definito scherzosamente patrigno. “Che bella energia Naike. Tanti auguri dal tuo patrigno!”, ha commentato.

La presunta gelosia di Barbara D’Urso sarà quindi anche “una sciocchezza”, come l’ha definita Ornella Muti, ma tra frecciatine e battute siamo sicuri che il trio continuerà a regalare materiale al gossip.