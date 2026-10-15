Ornella Muti, il bacio con Pasquale e la gelosia di Barbara d’Urso: le dichiarazioni a La Volta Buona

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Il triangolo più chiacchierato di Ballando con le Stelle continua a regalare nuovi colpi di scena: durante la puntata del 15 ottobre de La Volta Buona, Caterina Balivo ha mostrato un video esclusivo nel quale Milly Carlucci è tornata sulla vicenda insieme ai diretti interessati, Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

A catturare l’attenzione sono state soprattutto le parole dell’attrice, che ha ammesso di comprendere la possibile gelosia di Barbara d’Urso. Il motivo? Lo scorso anno era proprio la conduttrice a ballare tra le braccia del maestro, costruendo con lui un rapporto speciale. Oggi, invece, quel posto appartiene a Ornella, che non ha nascosto il proprio attaccamento al ballerino. Anzi, ha riconosciuto che, trovandosi nella situazione di Barbara, probabilmente avrebbe reagito allo stesso modo.

Ornella Muti e Barbara d’Urso, la gelosia divide Ballando con le Stelle

La diatriba tra Ornella Muti e Barbara d’Urso è cominciata sul palco dello show di Rai 1, quando proprio la d’Urso, quest’anno seduta al tavolo della giuria, ha commentato le esibizioni dell’attrice e del suo ballerino Pasquale La Rocca.

L’ex concorrente del programma, che proprio con il maestro aveva condiviso la precedente edizione, aveva inizialmente sottolineato una mancanza di passione nella loro performance. Un’osservazione che aveva acceso il dibattito, alimentando le battute su una possibile gelosia nei confronti della nuova compagna di ballo di Pasquale.

Durante la puntata di sabato 10 ottobre però la questione è tornata al centro della scena e Barbara d’Urso ha chiesto spiegazioni, mostrando di non condividere le insinuazioni sul proprio conto. Il confronto è diventato uno dei momenti più commentati della serata, soprattutto dopo l’esibizione particolarmente intensa di Ornella e Pasquale, culminata con un bacio scenico che ha conquistato il pubblico.

A tornare sull’argomento, è stata proprio Ornella Muti che durante Ballando Segreto ha raccontato quanto sia diventato importante il rapporto con il suo maestro. L’attrice ha spiegato di fidarsi completamente di Pasquale, sia dal punto di vista professionale sia per la sensibilità che dimostra durante le prove.

Un’intesa che, secondo Ornella, nasce dalla condivisione quotidiana di emozioni, difficoltà e piccoli traguardi: per questo motivo, la diva del cinema italiano non fatica a comprendere il sentimento che potrebbe aver provato Barbara d’Urso vedendo il suo ex insegnante accanto a un’altra donna.

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Barbara d’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca: il triangolo continua

“Pasquale è mio. Lui è speciale”, ha dichiarato Ornella Muti, usando un’espressione affettuosa per descrivere il legame che si crea tra ballerino e allieva. E, nella clip mandata in onda a La Volta Buona, ha continuato: “L’anno scorso c’era Barbara a ballare con lui, la capisco, al posto suo anche io penserei le stesse cose”.

Non si tratterebbe quindi di una gelosia sentimentale, ma di quel senso di appartenenza che può nascere quando due persone condividono un’esperienza tanto intensa. Anche Pasquale La Rocca ha voluto mettere alcuni punti fermi sulla vicenda, spiegando che le sue parole sarebbero state interpretate in maniera diversa rispetto alle intenzioni originali: per il maestro, infatti, parlare di gelosia non significa necessariamente evocare rivalità amorose o sentimenti possessivi.

La curiosità del pubblico resta alta, soprattutto perché Barbara d’Urso conosce molto bene il carattere del ballerino e infatti, durante il confronto televisivo, la conduttrice aveva ricordato il loro rapporto fatto di discussioni, chiarimenti e momenti di grande complicità, osservando come Ornella stia facendo emergere un lato più dolce del maestro.

E proprio questa differenza sembra aver alimentato ulteriormente il gossip perchè il pubblico, inevitabilmente, si chiede se si tratti di amicizia, affetto o semplice rivalità televisiva, ma per il momento nessuno dei protagonisti ha confermato l’esistenza di sentimenti romantici.

Una cosa, però, appare evidente: tra battute, sguardi e dichiarazioni, il rapporto tra Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso è diventato uno degli argomenti più discussi di questa edizione di Ballando con le Stelle.