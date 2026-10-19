Getty Images Kaia e Presley Gerber

Avevamo scritto che il dolore di Kaia Gerber per la morte di suo fratello Presley, ucciso da una overdose il 20 settembre scorso, la stava annientando: il legame tra i due era viscerale, la sorella aveva sempre vissuto protetta dall’ombra di questo fratello maggiore così dolce, protettivo e premuroso nei suoi confronti. Motivo per il quale la famiglia e gli amici in queste settimane, oltre a dover gestire il dolore terribile per la sua morte, sono stati occupati a proteggere Kaia dall’abisso nero che la stava inghiottendo.

Domenica, per la prima volte, sia mamma Cindy Crawford che Kaia hanno rotto il silenzio, pubblicando ognuna parole commoventi sulla perdita. E la lettere di questa ragazza, verso il fratello, è la cosa più dolce e straziante al tempo stesso, capace di riassumere tutto l’immenso amore e gratitudine per averlo avuto accanto a sé per 25 anni e l’incapacità di gestire la perdita e immaginare una vita senza di lui. “Sono nata amandoti. Morirò amandoti”.

Ti amo il più blu, fino alla luna e ritorno e ancora, per sempre fratello maggiore.

Il post, pubblicato sul suo account Instagram, parte con un video di loro due bambini, abbracciati, e accanto la lettera: