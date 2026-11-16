Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Flavio Cobolli

Prima di diventare un tennista famoso in tutto il mondo, Flavio Cobolli è stato semplicemente uno studente con grandi sogni e la possibilità di studiare negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio. Un momento in cui il campione si è trovato di fronte ad un bivio e alla necessità di fare una scelta importante per inseguire la sua grandissima passione per il tennis.

Che titolo di studio ha Flavio Cobolli

Flavio Cobolli è nato a Firenze il 6 maggio del 2002, ma quando aveva solamente un anno si è trasferito con la famiglia a Subiaco. In seguito è cresciuto a Roma. Il campione ha quindi studiato nella Capitale e fin da quando era giovanissimo ha dovuto affiancare i suoi impegni scolastici con gli allenamenti sul campo da tennis per crescere dal punto di vista agonistico.

Il tennista ha frequentato le scuole medie a Roma, per la precisione ha studiato nella aule dell’Istituto Comprensivo Uruguay. Già quando era alle medie, Cobolli era una grande promessa del tennis. In quegli anni i suoi genitori avevano compreso il suo grande potenziale e la sua versatilità sportiva. All’epoca la sua insegnante di educazione fisica decise di coinvolgerlo nei Giochi sportivi studenteschi all’Acqua Acetosa.

Il tennis non era fra le discipline scolastiche, per questo Cobolli gareggiò nel badminton, vincendo un titolo per la scuola e dando prova di grande bravura. Dopo aver terminato le scuole medie, Flavio Cobolli decise di iscriversi al liceo scientifico con indirizzo sportivo, frequentando l’IIS Pacinotti-Archimede di Roma.

La scelta di quell’istituto gli consentì, almeno all’inizio, di conciliare le sue lezioni con l’attività sportiva. Al quarto anno delle superiori, proprio mentre i tornei internazionali nel circuito giovanile aumentavano e gli allenamenti si facevano più intensi, la frequenza delle lezioni divenne quasi impossibile per Cobolli.

Il ritiro e la borsa di studio (rifiutata) per gli Stati Uniti

Per questo il campione decise di ritirarsi, proseguendo da privatista i suoi studi con lo scopo di ottenere il diploma di maturità scientifica. In quegli anni di studio, Flavio Cobolli aveva una materia preferita: la Storia. Prima di diventare un grande campione di tennis, quando era solamente un bambino, lo sportivo sognava di diventare un biologo, inseguendo l’amore per natura e animali.

Quando aveva 19 anni, Flavio Cobolli si trovò di fronte ad un bivio. Per lui arrivarono infatti alcune proposte di borse di studi da parte di college americani. Lo sportivo però decise di rifiutare per continuare ad allenarsi a tennis e restare in Italia, puntando immediatamente sul professionismo. Una decisione presa non solo per amore del suo sport, ma anche per restare accanto alla sua famiglia: il padre Stefano, ex tennista professionista, la madre Francesca Neri, e il fratello Guglielmo, suo grande sostenitore.

Fra i suoi affetti più cari anche la fidanzata Matilde Galli a cui è legato dal 2021 e l’amico del cuore, il calciatore Edoardo Bove, con cui ha un legame fortissimo.