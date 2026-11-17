Flavio Cobolli è uno dei volti più amati del tennis italiano, ma lontano dai campi resta profondamente legato alla città in cui è cresciuto

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Ansa Flavio Cobolli

Flavio Cobolli è uno dei volti più amati del tennis italiano, ma lontano dai campi e dai tornei internazionali resta profondamente legato alla sua famiglia e alla città in cui è cresciuto. Nato a Firenze, romano d’adozione e tifosissimo della Roma, il tennista ha costruito buona parte della sua vita nella Capitale, dove ha condiviso la quotidianità con i genitori e il fratello minore Guglielmo.

Oggi, però, la sua residenza è a Montecarlo, anche se Roma continua a essere il luogo degli affetti e dei ricordi. E proprio il rapporto con la famiglia racconta molto del campione che, dietro la determinazione mostrata in campo, conserva abitudini semplici e un forte attaccamento alle proprie origini.

Dove vive Flavio Cobolli: dalla casa di famiglia a Roma a Montecarlo

Flavio Cobolli è nato il 6 maggio 2002 a Firenze, ma è cresciuto a Roma, città alla quale è rimasto particolarmente affezionato. È qui che ha mosso i primi passi nello sport, dividendosi inizialmente tra la passione per il calcio e quella per il tennis, destinata poi a diventare la sua professione.

Per anni il suo punto di riferimento è stata la casa di famiglia nella zona nord della Capitale: il tennista viveva ancora con i genitori e il fratello Guglielmo nella zona di Porta di Roma. Un’abitudine che raccontava il legame strettissimo con i suoi cari, rimasti al centro della sua vita anche dopo i primi successi internazionali.

Nel frattempo però qualcosa è cambiato. Con una carriera sempre più impegnativa e un calendario fatto di continui spostamenti, Cobolli ha scelto di stabilirsi a Montecarlo, nel Principato di Monaco, una delle destinazioni più frequentate dai protagonisti del circuito professionistico.

A confermarlo è stato lui stesso, raccontando come la nuova residenza abbia reso più difficile frequentare gli amici d’infanzia. Cobolli però mantiene una certa riservatezza sulla propria vita domestica, preferendo condividere sui social momenti legati allo sport, agli amici e alla famiglia, piuttosto che sulla sua casa.

La casa dell’infanzia a Roma e il legame con il quartiere Parioli

Prima di trasferirsi a Montecarlo, Flavio Cobolli ha trascorso gran parte della sua vita a Roma. Durante l’infanzia ha abitato con la famiglia in una villetta nella zona di Bel Poggio, nella parte nord-est della città, crescendo tra la scuola, gli allenamenti e le giornate trascorse con gli amici.

Tra i luoghi legati alla vita privata di Flavio Cobolli c’è anche Subiaco, il borgo alle porte di Roma immerso nel verde dei Monti Simbruini. Una località distante dal ritmo frenetico della Capitale e dalle atmosfere dei grandi tornei internazionali, dove il tennista può ritrovare una dimensione più tranquilla, lontana dai riflettori.

La casa di Subiaco si inserisce nel rapporto profondo che Cobolli conserva con il territorio laziale e con la propria famiglia. Tra paesaggi montani, natura e piccoli centri storici, la zona offre un contesto molto diverso da quello di Montecarlo, dove il campione ha stabilito la propria residenza.

Un luogo importante nella sua storia è il Tennis Club Parioli, il circolo romano che lo ha visto crescere sportivamente e al quale è rimasto molto affezionato. Per Cobolli, quei campi sono diventati una sorta di seconda casa, frequentata fin da bambino e ancora oggi punto di riferimento quando torna nella Capitale. Il tennista aveva raccontato di amare le giornate trascorse al circolo, dove gli piace anche giocare a biliardo. Un modo per ritrovare quella normalità che il calendario dei tornei internazionali rende sempre più difficile.

Il rapporto con il Parioli è rimasto così forte che il circolo lo ha nominato socio onorario. Qui Flavio ritrova gli amici di sempre e le persone che lo hanno accompagnato durante la crescita, ben prima che diventasse uno dei protagonisti del tennis italiano.