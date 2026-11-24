Appassionata di cinema, arte e letteratura. Guarda con curiosità ai fenomeni pop, ai programmi tv e al gossip che racconta con attenzione, ma anche con un sano pizzico di leggerezza.

IPA Francesco Totti

Dopo aver lasciato la megavilla all’Eur che condivideva con Ilary Blasi e i figli Christian, Chanel e Isabel, Francesco Totti ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi. Un cambiamento radicale, che l’ha portato in una nuova zona di Roma, una delle più lussuose della città. Altro che due cuori e una capanna insomma, il loro nido d’amore è un attico pieno di luce e dettagli lussuosi.

Dove vive Francesco Totti con Noemi Bocchi

Da quando è iniziata la loro convivenza, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno cambiato più di una casa, fino a trovare in Vigna Clara, a Roma Nord, il quartiere in cui costruire la loro nuova quotidianità. Una zona residenziale esclusiva, apprezzata per la tranquillità, il verde e la presenza di abitazioni di prestigio, lontana dal caos del centro ma ben collegata con il resto della città. Una scelta inizialmente criticata da alcuni fan dell’ex capitano della Roma, visto che il quartiere è particolarmente amato dai tifosi laziali. Nessun tradimento, però: il cuore del Pupone è sempre giallorosso. La nuova casa rappresenta per la coppia un punto di ripartenza, uno spazio in cui vivere la relazione lontano dai riflettori e ritagliarsi momenti di normalità insieme ai rispettivi figli. Un cambiamento importante rispetto alla villa dell’Eur condivisa per anni con Ilary Blasi, che segna anche una nuova fase della vita privata dell’ex calciatore.

L’appartamento

L’appartamento in cui vive insieme alla sua compagna è enorme e pieno di luce. Le vetrate ampie permettono allo sguardo di spaziare sul panorama della Capitale da San Pietro ai Colli Romani: una vista a 360 gradi sulla città dominata dall’alto. Gli interni sono pensati per fornire comfort e privacy, con soluzioni d’arredo che garantiscono eleganza e funzionalità. La cucina è un open space con porte scorrevoli in vetro che permettono di separare l’ambiente lasciando filtrare la luce naturale. La coppia ha scelto linee pulite e minimaliste, puntando su colori come bianco e tortora per aumentare ancora di più la luminosità.

La famiglia si raccoglie nel grande salone, con grandi divani anche questi dai colori tenui. Qui un imponente tavolo da pranzo in legno è l’ideale per le cene con amici. Dalla zona living si accede all’ampio terrazzo dal quale godere della vista incantevole. Uno spazio che amplia ulteriormente la zona giorno e permette di vivere la casa anche all’aperto, soprattutto nelle giornate più miti. Il terrazzo diventa così una naturale prosecuzione del soggiorno, un angolo riservato in cui rilassarsi, trascorrere del tempo in famiglia o accogliere gli ospiti, sempre con lo skyline romano a fare da sfondo.

La vera chicca però è nella zona notte. Nella suite privata dallo stile minimalista, troneggia la vasca a vista, dove non è difficile immaginare Noemi Bocchi che si rilassa dopo i faticosi allenamenti di Ballando con le Stelle. Anche qui la scelta degli arredi segue la filosofia del resto dell’abitazione: pochi elementi, tonalità delicate e grande attenzione alla comodità. Una soluzione che contribuisce a definire il carattere dell’attico, dove il lusso non passa necessariamente attraverso decorazioni vistose, ma si esprime soprattutto negli spazi generosi, nella luminosità e nella possibilità di godere di una dimensione domestica riservata nel cuore della Capitale.