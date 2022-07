Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Qual è il profumo che fa per te?

“Non ci sono donne a cui non piace il profumo, ci sono solo donne che non hanno ancora trovato il loro” Marilyn Monroe

Se c’è una cosa che ci diverte è andare al reparto cosmetici di un megastore e provare tutti i nuovi profumi in esposizione. Non c’è nessuna che resista ad accettare sulla mano la spruzzatina di fragranza offerta dalla commessa del settore profumeria. Di solito ne proviamo più di una, finendo con un pasticcio di aromi nel naso che non sempre riusciamo a districare. Il profumo è un accessorio che adoriamo indossare tutti i giorni, ma anche solo nelle occasioni speciali, comunque non può mancare nella nostra beauty routine. È l’ultimo tocco di fascino che ci concediamo dopo il make up e la consueta spazzolata ai capelli. Mettendoci due gocce di profumo replichiamo un rituale che affonda le sue radici nella storia più antica: i cosmetici profumati erano già conosciuti e utilizzati dagli Egizi circa 5000 anni fa.

Ognuna di noi ha un preciso profumo che si lega alle caratteristiche della sua personalità: è per questo che, nella scelta, siamo più attratte da una fragranza piuttosto che un’altra. C’è chi adora le fragranze floreali, chi si orienta verso le cipriate, chi preferisce quelle orientali, chi invece predilige le agrumate. Ed è proprio scegliendo queste “famiglie olfattive” che esprimiamo il nostro modo di essere: sensuali, estroverse, naturali, misteriose e… tante altre mille sfumature di profumo che corrispondono al nostro mood.

