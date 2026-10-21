Noemi Bocchi più fragile che mai: “Da quando sto con Totti non mi sento più bella”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle

In questi anni abbiamo sempre immaginato Noemi Bocchi come una donna forte, sicura di sé e apparentemente indifferente alle critiche. Ma la relazione con Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, ha indubbiamente cambiato la sua vita. Soprattutto dal punto di vista caratteriale. A raccontarlo è stata proprio lei, a Ballando Segreto, dove si è lasciata andare a una confessione intima davanti a Milly Carlucci. Parole che restituiscono un ritratto ben diverso da quello che ci aspettavamo.

Noemi Bocchi, la confessione a Milly Carlucci: “Non mi sento più bella”

“Tu ti guardi allo specchio, non ti giudichi bella, sexy?”. È bastata questa domanda di Milly Carlucci per far emergere un lato inaspettato di Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti, spesso descritta come una donna determinata e consapevole del proprio fascino, ha risposto con una sincerità disarmante: “Ora no, ma questa è la scia di questi anni”.

Un’ammissione che racconta quanto l’esposizione mediatica abbia inciso sulla percezione che ha di se stessa. Prima di finire al centro dell’attenzione per la relazione con l’ex capitano della Roma, Noemi aveva un rapporto completamente diverso con la propria immagine.

“Mi sentivo bella, sexy, camminavo tre metri da terra prima dello tsunami di commenti”, ha confessato. Poi ha provato a spiegare cosa significhi ritrovarsi improvvisamente sotto gli occhi di tutti, con ogni dettaglio del proprio aspetto sottoposto a critiche e osservazioni.

“Immaginate di credere in voi stessi e poi il giorno dopo tutti che ti trovano difetti, tutti i giorni. Anche se sei la persona più sicura del mondo ti colpisce”, ha osservato.

Parole che lasciano intravedere le conseguenze di anni trascorsi sotto i riflettori. Perché anche chi appare inattaccabile può finire per mettere in discussione se stesso quando il giudizio degli altri diventa una presenza costante.

Francesco Totti, Ilary Blasi e il peso dei continui paragoni

Da quando la sua storia d’amore con Francesco Totti è diventata pubblica, Noemi Bocchi si è ritrovata inevitabilmente al centro dell’attenzione. La separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi, dopo quasi vent’anni di matrimonio e tre figli insieme, ha trasformato la nuova compagna in una delle donne più osservate e commentate.

Soprattutto sui social, dove i paragoni con l’ex moglie del Pupone sono diventati una costante. Dall’aspetto fisico allo stile, dagli abiti alle scelte personali, ogni particolare è stato analizzato e confrontato. Una pressione che ha finito per lasciare il segno.

Ma Noemi ci ha tenuto a ribadire – sempre a Ballando Segreto, spin off di Ballando con le Stelle – che la relazione con Totti non è mai stata una storia da vivere come un evento straordinario o una conquista da esibire.

“Come è iniziata la nostra cosa è stata molto normale, io non l’ho mai vissuto come personaggio, quindi non mi dà quella forza di dire: però ha scelto me”, ha spiegato a Milly Carlucci.

Una frase particolarmente significativa. Essere stata scelta da uno degli uomini più famosi (e amati) d’Italia non è bastato a proteggerla dalle insicurezze. Al contrario, la notorietà che ha accompagnato questo rapporto l’ha esposta a giudizi ai quali non era abituata. Minando le sue sicurezze.

“Non è facile, non è facile neanche spiegarlo”, ha aggiunto, lasciando intendere quanto sia complicato raccontare un cambiamento interiore che gli altri, osservando soltanto le immagini di una vita apparentemente perfetta, potrebbero non comprendere.

Ballando con le Stelle, il vero motivo della partecipazione di Noemi Bocchi

Dunque, per Noemi Bocchi, Ballando con le Stelle non rappresenta soltanto un’avventura televisiva. Dietro la decisione di mettersi alla prova sulla pista da ballo c’è una motivazione molto più personale, che ha poco a che fare con la competizione e con la ricerca della popolarità.

“Ho deciso di partecipare a Ballando con le Stelle soprattutto con l’obiettivo di ritrovarmi“, ha rivelato. E dopo le prime tre puntate del dancing show qualcosa sta già cambiando. “Questa esperienza mi sta aiutando a tornare a essere quella che ero”, ha assicurato, spiegando che la sicurezza perduta sta cominciando a riaffiorare. “Tutto quello che c’era prima ora sta pian piano tornando”.

Insomma, non si tratta esclusivamente di una questione di imparare passi di danza o conquistare il favore della giuria. La sfida più importante per Noemi Bocchi è quella di tornare a guardarsi allo specchio senza il peso delle opinioni altrui.

L’occasione giusta per mostrarsi per quella che è davvero, al di là delle etichette e dei paragoni con Ilary Blasi.