La tuta leopardata di Diletta Leotta è l’outfit che ci salva la giornata e il look perché si indossa in pochi secondi, ma lascia il segno

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La tuta animalier di Diletta Leotta è la soluzione cool dell'autunno

Il più delle volte fissiamo il nostro guardaroba alla ricerca di un outfit comodo, bello e che ci faccia sentire a nostro agio. I minuti passano, ma ogni look che proviamo sembra proprio non convincerci perché troppo elegante o troppo formale. La soluzione, è molto più semplice di quello che pensiamo e ce la regala Diletta Leotta con la sua tuta animalier. Non è la prima volta che la conduttrice di Dazn attraverso i suoi post Instagram ci suggerisce un abbinamento che poi si trasforma nel nostro must di stagione e lo ha fatto di nuovo (per citare Britney Spears in una celebre canzone). Ci ha voluto dare la chiave per un look sporty chic, grintoso e pieno di personalità perfetto per affrontare la stagione autunnale.

La tuta animalier di Diletta Leotta

Davanti alle telecamere Diletta Leotta sfoggia look eleganti e femminili, ma nel tempo libero ci ha fatto scoprire outfit pratici che sono una vera e propria dichiarazione di stile e la tuta animalier ne è la conferma. Il completo coordinato solitamente è formato da felpa e pantaloni, ma Diletta Leotta ha scelto di sostituire proprio la felpa con una giacca sportiva con zip, che con il suo taglio ampio ricorda il bomber tornato di moda nell’ultima stagione.

A rendere il look riconoscibile, oltre allo stile oversize ormai diventato un must del nostro guardaroba, ci pensa la stampa leopardata sui toni del marrone e del nero. Per alleggerire il maculato, la tuta è completata da bande bianche presenti sia sulle maniche sia sui lati dei pantaloni, che danno al completo un sapore più sporty.

Infatti, quello che ci ha colpito della tuta animalier di Diletta Leotta è la capacità di elevare un capo dichiaratamente sportivo e renderlo cool semplicemente scegliendo la versione leopardata, che da sempre è simbolo di eleganza e glam.

Il look di Diletta Leotta da copiare

Nel momento in cui si sceglie una tuta leopardata, il segreto il segreto è puntare sulla semplicità ed è proprio quello che ha fatto Diletta Leotta. La conduttrice ha deciso di aggiungere accessori minimal, ma in grado di farsi notare, che riescono ad armonizzarsi con il completo.

Il volto di Dazn è andato sul classico abbinando alla tuta leopardata le immancabili sneakers, nella versione bianca per richiamare le bande laterali della tuta. Se per il colore ha optato per un neutro, per quanto riguarda il design ha scelto quelle con suola chunky, coerente con lo stile grintoso della tuta.

Per quanto riguarda la borsa, Diletta Leotta ha scelto una maxi bag nera con dettagli gold, decisamente più elegante, ma che funziona bene con la tuta perché eleva l’outfit rendendolo più chic.

Il completo di Diletta Leotta, però, ha un vantaggio in più: i due pezzi possono essere indossati anche separatamente senza perdere il loro carattere. La giacca, come abbiamo visto in precedenza, grazie al taglio over sta benissimo con un paio di jeans larghi o un pantalone sartoriale.

I pantaloni della tuta, invece possono essere indossati con una semplice t-shirt bianca o nera e un blazer dal taglio over, oppure con un maglione di lana per un look cozy in sintonia con la stagione. Qualunque sia la scelta, il look di Diletta Leotta ci fa capire come bastano pochi minuti per avere un look che si fa notare.

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