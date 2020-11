Se sei nata a novembre hai tutto il diritto di sentirti speciale

Le donne nate nel mese di novembre hanno tutto il diritto, e il dovere, di sentirsi speciali, perché lo sono davvero. Sarà merito degli astri sotto i quali sono nate o di quel carattere che, anche se non comprensibile a primo impatto,per chi è in grado di scoprirlo in prima persona. Se è vero quindi, che il mese di nascita ci racconta tantissimo delle persone che abbiamo davanti, è altrettanto vero che: confermate?