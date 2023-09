Sogni spesso i tuoi ex? I motivi potrebbero essere questi

Fonte: iStock Cosa vuol dire sognare il proprio ex fidanzato?

Esistono cose che la ragione non può spiegare, nonostante i numerosi sforzi che compiamo ogni giorno. Accade quando, per esempio, ci sentiamo ancora legate sentimentalmente a persone che non fanno ormai più parte della nostra vita, quando la mente vaga incontrollata tra i ricordi del passato e quando, pur avendo voltato pagina e chiuso un capitolo, il pensiero dell’ex si manifesta nei modi e nei tempi più inaspettati. Succede anche quando dormiamo, e lì sì che non abbiamo nessun controllo. O forse sì?

Sognare un ex fidanzato è qualcosa che è capitato a tutte nelle vita. Succede inaspettatamente, magari alla fine di una relazione, o dopo anni da quando questa si è conclusa. A volte si tratta di un vago ricordo che si manifesta quando siamo tra le braccia di Morfeo, altre volte, però, può trasformarsi in un vero tormento, soprattutto se siamo ancora nella fase dell’elaborazione della fine di quel rapporto.

Come abbiamo anticipato, però, non è raro che un ex partner si manifesti in sogno anche a distanza di tempo, forse di anni. Proprio quando ci eravamo rifatte una vita e quella storia era ormai un ricordo lontano. Dobbiamo rassicurarvi: non sempre sognare un ex cela il desiderio di voler tornare con lui, anche se questa non è un’ipotesi da scartare totalmente. Ma allora perché succede? Proviamo a scoprirlo insieme.

I sogni son desideri, o forse no

Vogliamo rassicurarvi: sognare l’ex partner non solo è frequente, ma è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita. È normale, però, farsi qualche domanda quando questa visione onirica diventa frequente.

Intanto sfatiamo un mito: i sogni sono desideri, ma anche no. Per Freud, padre della psicoanalisi, il sogno altro non è che la proiezione del nostro mondo interiore. Questo vuol dire che, in poche parole, il nostro inconscio si manifesta proprio mentre dormiamo facendo emergere sensazioni, emozioni e conflitti che non vediamo, o non analizziamo, quando invece siamo svegli.

Ecco perché sognare un ex fidanzato non vuol dire desiderarlo ancora, o soffrirne la mancanza. Potrebbe essere semplicemente un modo per prendere coscienza di un problema, per risolvere una questione che ci portiamo dentro. Oppure possiamo sognare perché è arrivato il momento di guarire, di intraprendere quel processo risolutivo per metabolizzare la rottura. Perché nonostante il tempo trascorso, quando una storia colma d’amore finisce, lascia sempre qualcosa dentro di noi.

Sognare l’ex: cosa vuol dire

L’amore ricopre un ruolo fondamentale nella nostra esistenza. Indipendentemente dall’epilogo, che nessuno può conoscere, quando scegliamo di investire dei sentimenti e di fidarci e affidarci a un’altra persona ci dedichiamo corpo e anima a questa. Condividiamo i nostri sentimenti, le emozioni, costruiamo abitudini e ricordi che, inevitabilmente, diventano parte di noi, di chi siamo diventati e di chi saremo in futuro. Insomma diventiamo una sola entità, e quella in un modo o nell’altro ci caratterizzerà sempre, anche dopo la relazione. Non è raro, quindi, che l’inconscio si aggrappi a ciò che conosce e ce lo riveli proprio durante la fase del sonno.

Sognare l’ex, come abbiamo anticipato, non è legato per forza ai sentimenti che nutriamo nei confronti di questa persona, e questo è vero soprattutto quando ormai abbiamo voltato pagina. Sognare una relazione passata, infatti, può anche significare che si è pronti a intraprendere un nuovo ed importante cammino nella vita e di conseguenza a impegnarsi in un’altra storia d’amore. Il sogno in questione potrebbe proprio indicarci che abbiamo elaborato del tutto la fine di un rapporto, e che di conseguenza possiamo accogliere nuove e inedite opportunità.

Un’altra interpretazione, invece, riguarda le eventuali cose in sospeso. Se la fine è stata dolorosa, e non abbiamo affrontato i nostri sentimenti, i tormenti interiori potrebbero palesarsi proprio durante il sonno. In questo caso è importante lavorare su se stessi e le proprie emozioni per lasciare andare il passato e concentrarsi sul presente.

Sognare l’ex potrebbe anche significare che si è insoddisfatti della propria vita, perché la sua presenza ci ha caratterizzato per tanto e troppo tempo. Non è raro chiedersi chi saremmo diventati senza quella persona che consideravamo la nostra metà della mela. Se la mente durante il sonno ci riporta sempre al passato è perché forse non siamo contente del presente, e quindi il sogno diventa la perfetta via di fuga per sfuggire dalla quotidianità. È bene ricordare però che sono nostri il diritto e il dovere di cambiare le cose, di prendere il meglio di ciò che è stato e da quello imparare e migliorare per poi ricominciare.