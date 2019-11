Cosa significa se sogni di fare sesso legata

editato in: da

Complice la divulgazione delle pratiche BDSM soft, portate in auge dalla saga di 50 Sfumature, la popolazione femminile di tutto il mondo ha sdoganato strumenti di piacere come manette, bende e frustini come parte integrante della propria vita sessuale.

Se prima il massimo della trasgressione era una pecorina, adesso la violenza nell’atto sessuale – seppur non portata all’estremo – è vista con occhi diversi.

Il successo del film – e prima del libro che l’ha ispirato – è da ricercarsi nella trasposizione di una fantasia già ben presente nell’immaginario erotico femminile.

Fare sesso legata è, infatti, uno dei nostri sogni erotici ricorrenti e lo è tanto più se non praticato nella normalità della vita di coppia.

Crudeltà e pulsione sessuale

Come sosteneva Freud nei Tre saggi sulla teoria sessuale del 1905:

Che la crudeltà e la pulsione sessuale siano intimamente connesse ce lo insegna senza alcun dubbio la storia della civiltà umana, ma nell’illustrazione di questo nesso non si è mai andati oltre l’accentuazione dell’elemento aggressivo nella libido. Secondo certi autori, questa aggressività mescolata alla pulsione sessuale è propriamente un resto di appetiti cannibaleschi, vi compartecipa dunque l’apparato di impossessamento che serve a soddisfare l’altro grande bisogno, ontogeneticamente più antico. Si è anche affermato che ogni dolore contiene in sé e per sé la possibilità di una sensazione di piacere.

Ho bisogno di violenza anche nella realtà?

Non necessariamente. Sognare di fare sesso legata o con violenza può solo indicare un desiderio inconscio di evadere dagli schemi.

Un sogno di questo tipo indica la volontà di dare una sterzata a una carica vitale da troppo tempo sopita. La violenza subita nel sogno è la violenza a cui tu stessa ti sottoponi relegandoti in una realtà che non ti appartiene più, che ti sta stretta.

Forse stai passando un momento di crisi individuale o vorresti ravvivare una relazione stabile e monotona oppure nella tua quotidianità ti trovi a dover affrontare incombenze che ti costringono a un ruolo di grande responsabilità.

Un sogno di questo tipo fa emergere il desiderio inconscio di femminilità e arrendevolezza. Deporre le tue armi di difesa nell’intimità è fortemente terapeutico.

Non sei masochista, hai solo bisogno di fare pace con te stessa.

Via libera agli istinti

I sogni erotici sono sempre liberatori, danno sfogo a quell’istintualità che è insita nell’essere umano e che purtroppo, per adeguarti ai rigidi schemi imposti dalla società, tieni a bada, spesso sacrificandoli – e sacrificandoti – oltremodo.

Non è un caso che questi facciano la loro comparsa, anche in forma ricorrente, quando l’attività sessuale è ridotta ai minimi termini o è appunto meno soddisfacente.

Ma – ribadisco – l’insoddisfazione non riguarda solo il sesso, ma più in generale lo stile di vita, le relazioni sociali, al lavoro, con gli amici, in famiglia.

Il nostro consiglio: impara dai tuoi sogni

Impara a interpretare i tuoi sogni, a individuare le tue reali necessità.

In questo caso specifico, perché non provi a essere meno rigida con te stessa e ad evadere, là dove non corri il rischi di fare male a te stessa e a chi ti sta intorno?