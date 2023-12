Cosa significa se sogni di fare sesso con…

Fonte: iStock Cosa significa sognare di fare sesso?

Gli esseri umani passano circa due ore a notte a sognare; spesso non si ricorda il sogno che è stato fatto, mentre altre volte risulta essere molto vivido. Quando si sogna di fare sesso con qualcuno, gli stati d’animo che sopraggiungono al risveglio possono essere contrastanti: eccitazione, euforia, piacere, ma anche imbarazzo e sconcerto. Ma perché si fanno sogni erotici? E come interpretarli?

Sogni erotici: cosa sono e perché si fanno?

Il sonno e l’attività onirica sono ancora oggi materiale di studio per la ricerca scientifica, soprattutto per quanto riguarda i sogni erotici: per questo, terapeuti e psicologi studiano costantemente il fenomeno ed elaborano ipotesi su interpretazioni e significati.

In generale, l’attività onirica più intensa ed elaborata avviene in un preciso momento del sonno, ovvero durante la fase REM. Nei sogni erotici si sogna di fare sesso o petting con una persona (conosciuta o sconosciuta) lasciando in parte libero sfogo a fantasie, «desideri e sensazioni che solitamente in stato di veglia sono bloccati da giudizi morali, regole di comportamento o vita frenetica che non ci fanno pensare o “vietano” anche solo di pensarle», come ci spiega la psicologa psicoterapeuta Bianca Rossi. Dall’altra parte, i sogni erotici possono nascondere interpretazioni che non hanno niente a che vedere con la sessualità. Un sogno dove è presente il sesso può significare la mancanza o la necessità di un bisogno, una voglia di affermarsi e una serie infinita di possibili interpretazioni. Anche Carl Gustav Jung, filosofo e psichiatra svizzero, dichiarava che ogni sogno erotico è altamente soggettivo, così come la sua interpretazione: la storia e l’esperienza di ognuno permettono all’inconscio di venire fuori attraverso archetipi e simboli del sogno.

Inoltre, i sogni erotici avvengono anche per una serie di motivazioni fisiche: durante la fase REM, infatti, vi è un maggior afflusso di sangue nelle zone genitali, ma possono influire anche posizioni (come dormire a pancia in giù) e lo sfregamento involontario delle parti intime al materasso o alle lenzuola.

Differenze tra sogni erotici e fantasie erotiche

Le fantasie sessuali possono essere prodotto volontariamente o in modo inconscio, mentre gli studi legati ai sogni inducono a pensare a un funzionamento della mente con meccanismi diversi rispetto a quelli coscienti. Sigmund Freud riteneva addirittura che il sogno è il modo in cui l’inconscio comunica con noi. Le fantasie erotiche, a loro volta, si differenziano dal desiderio sessuale: in quest’ultimo caso, si vorrebbe che il contenuto dei desideri si realizzasse nella vita reale, mentre le fantasie erotiche possono essere piacevoli, ma non volute nella realtà.

Interpretazione dei sogni erotici: cosa significa sognare di fare sesso

Sognare di fare sesso è più comune di quanto si pensi ed è del tutto normale. È altrettanto normale che una volta risvegliati ci sia curiosità sull’interpretazione di questa tipologia di sogno, ma possiamo chiarire subito che se si sogna di fare sesso con una persona che non è il partner o con una donna non significa necessariamente né che si è traditrici né che si è lesbiche; semplicemente si può aver dato libero sfogo alla propria libido oppure che alcuni aspetti della quotidianità ci colpiscono particolarmente tanto da arrivare a fare questo tipo di sogni. Sicuramente non vi sono evidenze scientifiche sull’interpretazione dei sogni erotici e, quindi, possiamo al momento escludere un legame tra il sogno erotico e la vita da svegli.

Tuttavia, possiamo individuare alcuni sogni erotici e le loro più comuni interpretazioni.

Sognare di fare sesso con due uomini

Sognare un threesome, cioè di fare sesso a tre, può voler dire che si desidera provare questa esperienza oppure che potrebbe mancare qualcosa nella propria vita sessuale o che non si è soddisfatti della vita che si sta portando avanti. Se si sogna di fare sesso a tre con due uomini e uno dei due è il proprio partner, ci possono essere più interpretazioni, ma tutte legate alla mancanza, alla voglia di qualcosa di diverso o di novità.

Sognare di fare sesso con un’altra donna

Il sogno erotico che coinvolge un’altra donna può voler dire che ti piace quella persona, ma anche che la relazione che si sta vivendo non soddisfa né sessualmente né emotivamente, fino ad arrivare a una totale sfiducia nel sesso opposto. Ovviamente questo tipo di sogno non significa necessariamente che si è bisessuali, ma può voler dire che si è dato libero sfogo alla propria libido; è fondamentale non giudicarsi e vivere le proprie emozioni in modo libero e tranquillo.

Sognare di fare sesso con un amico/un’amica

Se si sogna di fare sesso con un’amica o un amico potrebbe voler dire che si sta talmente bene con quella persona, che vi è una forte intesa e affinità e che si desidera passare del tempo con loro e condividere esperienze. Potrebbe anche voler dire che si è affascinati da alcuni aspetti e qualità caratteriali di quella persona, che si vorrebbe interiorizzare e fare nostri.

Sognare di fare sesso con l’ex fidanzato

Uno dei sogni che lascia più interdette al risveglio: sognare di fare sesso con l’ex. In realtà, questo sogno può essere utilizzato come momento di riflessione: probabilmente sognare di avere un rapporto sessuale con l’ex potrebbe voler dire che non si è soddisfatti completamente della relazione che stiamo vivendo e che probabilmente alcuni aspetti ricordano quello che si è già vissuto con l’ex. Non necessariamente vuol dire che si vuole tornare con l’ex, anzi, forse c’è qualcosa nel presente che fa paura e disturba tanto da voler tornare nel passato o, comunque, nella comfort zone conosciuta.

Sognare di fare sesso con uno sconosciuto

È uno dei sogni erotici più comune: sognare di fare sesso con uno sconosciuto potrebbe voler dire di aver voglia di evadere dalla quotidianità. Non significa necessariamente che si desidera fare sesso con altre persone, ma semplicemente che si sta vivendo una fase forse statica e che quindi si necessita di sperimentare nuove esperienze. Oppure, potrebbe voler dire che sta venendo a galla un lato della propria personalità che non si conosceva e questo potrebbe essere un aspetto positivo e propositivo per nuove dinamiche.

Sognare di fare sesso e avere un orgasmo

Sognare di fare sesso può portare un orgasmo perché possono essere coinvolte pulsioni fisiche, emotive e sessuali. Ma fare un qualsiasi tipo di sogno erotico non significa necessariamente avere un orgasmo, così come è possibile provare uno o più orgasmi notturni senza sognare qualcosa di erotico. Gli orgasmi notturni non sono scatenati da stimolazioni e manipolazioni dirette, ma è il cervello che sollecita la corteccia celebrare fino a creare una sensazione di soddisfazione.