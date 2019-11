Cosa significa se sogni di fare sesso con due uomini

editato in: da

Il threesome, o sesso a tre, è una pratica sessuale senza ombra di dubbio trasgressiva, che popola le fantasie della maggior parte degli individui sessualmente attivi.

A ricercarla, desiderarla e sognarla sono principalmente i maschi eterosessuali, nella combinazione uomo – donna – donna.

Fare sesso con due uomini: desiderio e tabù

Ma anche noi donne non siamo da meno, perché – siamo sincere – l’idea di fare sesso a tre, soprattutto con due uomini, non ci dispiace affatto.

Purtroppo, però – e questo non smetteremo mai di ribadirlo -, la nostra società è fortemente maschilista e non vede di buon occhio le donne che vivono il sesso liberamente, senza tabù.

Chi fa sesso con due uomini, o comunque ammette di desiderarlo, è inevitabilmente considerata come una poco di buono.

Se ti è capitato di sognare di fare sesso con due uomini può significare, quindi, che vorresti sperimentare questa situazione ma non vuoi osare, probabilmente per le ragioni di cui sopra.

Se il sogno è rivelatore di un desiderio, potrebbe, quindi, valere la pena provare questa esperienza. In questo caso, metti da parte le remore morali, e, se ti trovi nella situazione ideale, buttati, puoi sempre tirarti indietro all’ultimo.

E se fosse solo voglia di evasione?

Non è detto, però, che se sogni di fare sesso con due uomini, tu lo voglia veramente. Spesso i sogni trasgressivi indicano semplicemente il desiderio di evadere dagli schemi, da una routine che ti sta stretta.

La vita di tutti i giorni, tra famiglia, lavoro, casa, non lascia spazio a distrazioni, che sono invece indispensabili per dare ossigeno al cervello. Ecco, quindi, che la dimensione onirica si scatena, trasformando suggestioni incamerate durante il giorno, ad esempio in televisione, in un libro, durante una chiacchierata con le amiche.

In questo caso, il nostro consiglio è di dedicare più tempo a te stessa, regalandoti momenti di divertimento e spensieratezza.

Non arrovellarti il cervello in cerca di un’interpretazione ma impara a lasciarti andare, se non nella tua quotidianità, almeno nei sogni, una dimensione in cui tutto è possibile e soprattutto non fa male a nessuno.