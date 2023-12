Cosa significa se sogni di fare sesso con una persona sconosciuta

Fonte: iStock Sognare di fare sesso con uno sconosciuto: cosa vuol dire?

Sognare di avere rapporti sessuali con qualcuno può voler dire che siamo attratti fisicamente e/o emotivamente da quella persona, ma molto più spesso questo tipo di sogni quasi mai ha a che vedere con un desiderio sessuale (o con la sessualità in generale): molto spesso, infatti, i sogni erotici hanno un significato più intimo e profondo. Anche quando nel sogno si fa sesso con una persona sconosciuta il significato che si cela è molto più personale di quello che si pensa.

Interpretazione dei sogni: fare l’amore è un sogno molto comune

Sognare di fare sesso è un sogno molto comune. A volte può essere un desiderio fisico o emotivo, una mancanza o un bisogno sessuale e sentimentale, ma molto più spesso questa tipologia di sogni è legata a tratti caratteriali e relazionali personali. Ovviamente non è semplice interpretare i sogni perché, come disse anche lo psicoanalista e filosofo Carl Gustav Jung, ogni elemento nel sogno è interpretabile in base alla storia di ogni individuo, al suo carattere, alla sua storia e alle relazioni. Quindi ogni sogno è interpretabile in modo diverso per ogni persona.

Cosa significa se sogni di fare sesso con uno sconosciuto?

Uno dei sogni erotici più comuni: sei hai sognato di fare sesso con uno sconosciuto, di cui può capitare di non vedere o riconoscere il volto, può voler dire cha hai bisogno di evadere dalla quotidianità, che hai la necessità di vivere nuove emozioni ed esperienza sia nella sfera sessuale, ma anche più in generale nella sfera personale e lavorativa. Può anche simboleggiare il fatto di vivere un momento molto propizio, in cui ti stai affermando, o desideri farlo, a livello di carattere e di personalità. Lo sconosciuto potrebbe essere un lato della tua personalità e della tua identità che vuole esprimersi o che si sta affermando: impara ad ascoltarti e a dare libero sfogo a questi aspetti, anche se meno conosciuti.

Un’altra interpretazione potrebbe essere legata a una mancanza di qualcosa nella propria vita, soprattutto legata alla sfera sentimentale di coppia, ed è quindi necessario chiedere e richiedere ciò che manca.

Quindi, sintetizzando, sognare di fare sesso con una persona sconosciuta potrebbe significare:

Bisogno di evadere o di trasgressione : legarsi in modo così intimo con uno sconosciuto nel sogno può voler significare la voglia di evadere da paletti e schemi imposti dalla vita e dalla società o semplicemente fare qualcosa allontanandosi da preconcetti razionali

: legarsi in modo così intimo con uno sconosciuto nel sogno può voler significare la voglia di evadere da paletti e schemi imposti dalla vita e dalla società o semplicemente fare qualcosa allontanandosi da preconcetti razionali Momento propizio di crescita personale : un modo per manifestare alcuni aspetti del proprio carattere e della propria identità

: un modo per manifestare alcuni aspetti del proprio carattere e della propria identità Portare alla luce lati nascosti della personalità: possono essere strettamente legati alla crescita personale: far emergere aspetti del proprio carattere fino a quel momento nascosti o trascurati

Cosa succede al risveglio?

Sognare di fare sesso è qualcosa di molto particolare: al risveglio puoi vivere sensazioni contrastanti e diverse tra eccitazione, piacere o sconcerto in base a chi è stato il partner durante il rapporto sessuale (se il tuo fidanzato, un amico, una persona dello stesso sesso o, appunto, uno sconosciuto). Nel caso del sogno di avere un rapporto sessuale con una persona sconosciuta, al risveglio potrai provare piacere o imbarazzo, sentirti in colpa o provare desiderio e appagamento; non sentirti in colpa o in errore in quanto non esiste un’emozione corretta e una sbagliata. Semplicemente ascoltati e ricorda che questo tipo di sogno non indica una verità (cioè che vuoi fare sesso con uno sconosciuto), ma probabilmente si riferisce a un bisogno di affermazione e appagamento di una determinata parte di te.