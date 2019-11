Cosa significa se sogni di fare sesso con l’ex

editato in: da

Che sia finita male o bene, che sia tu ad aver sofferto di più o meno, un sogno che vede protagonista un ex – se poi ci stai anche facendo sesso ancora peggio – non può lasciarti indifferente.

Cosa significa un sogno di questo tipo?

Cerchiamo di fare chiarezza.

1 – Perdere l’amore: il dolore e l’assenza

La spiegazione più scontata è che lui ti manchi. Può essere una mancanza di cui sei cosciente o che hai represso, perché – diciamocelo – perdere l’amore è un’esperienza che ti segna.

Oppure, stai vivendo una nuova storia d’amore e hai paura che questa finisca: l’interruzione di un’altra relazione, il dolore che ne consegue e che hai già provato, ti fa inevitabilmente paura.

Come scrive il sociologo Francesco Alberoni nel suo saggio “Ti amo”:

Nella perdita il nostro mondo consolidato, familiare, i nostri oggetti stabili di riferimento, le nostre mete vengono sconvolti, minacciati di distruzione. Ci troviamo improvvisamente di fronte all’abisso del nulla. Allora siamo costretti a riesaminare il valore di tutte le cose che abbiamo, a ripensare noi stessi, la nostra vita, il nostro futuro. A ridefinire ciò che vale, ciò che non vale. La lotta per sottrarre il nostro oggetto d’amore individuale o collettivo alla perdita, é perciò una ricostruzione del mondo. Non é l’apparizione di un mondo nuovo, non è la marcia verso la terra promessa. Ma é pur sempre la marcia verso la patria perduta di cui si é riscoperto il valore e la bellezza. Della patria che si deve riconquistare con la consapevolezza che é il massimo bene, e che per essa vale la pena anche di morire.

Il sogno, infatti, spesso è una rappresentazione delle nostre più grandi paure.

2 – Sei pronta a lasciarlo andare

A volte sognare un ex, soprattutto se è stato un distacco doloroso e se non l’hai mai sognato quando era ancora il tuo primo pensiero del mattino e l’ultimo prima di addormentarti, significa che sei pronta – finalmente – a lasciarlo andare.

Questo rispecchia la teoria dello psicologo Havelock Ellis, secondo cui:

Le profonde emozioni della vita da svegli, le questioni ed i problemi sui quali concentriamo la nostra principale energia mentale volontaria in genere non si presentano subito alla coscienza del sogno. Per quanto riguarda l’immediato passato, soprattutto le impressioni più futili, incidentali e “dimenticate” della nostra vita giornaliera riappaiono nei nostri sogni. Quelle attività psichiche che sono sveglie più intensamente dormono più profondamente.

3 – Eccitazione

I sogni possono scaturire da uno stimolo organico che porta all’eccitazione sessuale e si trasforma in immagine onirica. Questo – ti tranquillizzo subito – non comporta necessariamente che tu sia ancor attratta dal tuo ex. Semplicemente, senti il bisogno fisico di un orgasmo. Bene, e quindi? Perché sognare di farlo proprio con lui? Se siete stati molti intimi e avete avuto una buona intesa sessuale, è normale che il tuo inconscio ti riporti a lui.

4 – Un ricordo lontano

Sognare l’’ex può non essere altro che il simbolo di un’esperienza vissuta negli ultimi giorni e che ti rimanda a un’altra esperienza risalente al periodo – anche lontano – in cui stavi con lui. Poco importa se non te la ricordi, i sogni spesso fanno venire a galla ricordi lontani che magari neanche appartengono al pensiero cosciente. Su questa materia, Freud ha scritto un saggio che ti invito a leggere “L’Interpetazione dei Sogni” e di cui avremo modo di parlare ancora in questa rubrica.

5 – Fissazione

Se il sogno diventa ricorrente, beh allora probabilmente devi fare chiarezza in te stessa e affrontare i tuoi fantasmi nella vita reale. Abbandona definitivamente il campo o cerca di ricostruire il rapporto, sempre che ne valga la pena e che non ti porti a sofferenze inutili.

Quello che sei lo devi soprattutto alle esperienze passate e quindi anche ai momenti – più o meno felici – che hai vissuto con questo e quel partner. Non farti troppi problemi se questi riemergono nella tua mente, quando meno te lo aspetti, anche sotto forma di sogno. C’è sempre una spiegazione logica che non sempre vale la pena approfondire. Lasciamoli lì, negli angoli nascosti della nostra coscienza, perché è proprio lì che devono restare.