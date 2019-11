editato in: da

Dopo aver passato in rassegna le probabili motivazioni sul perché si sogna di fare sesso con l’ex, proseguiamo la nostra ricerca sui sogni sessuali più ricorrenti.

Qui troverai delle risposte su cosa significa se sogni di fare sesso con un’altra donna.

Sogno di fare sesso con un’altra donna: sono bisessuale?

Sì e no. Ma niente panico.

Probabilmente ti sarà successo di eccitarti di fronte a scene di rapporti lesbo – ad esempio guardando un porno – o che masturbandoti raggiungi l’orgasmo fantasticando su un’altra donna, magari una sconosciuta.

Ma dalla fantasia alla realtà il passo non è poi così scontato, anzi non lo è per niente. Non sei tu ad essere anomala, capita a tante di noi.

Del resto è scientificamente provato che nessuna donna è etero al 100%.

Uno studio condotto, nel 2015, da ricercatori dell’University of Essex e pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, ha analizzato i comportamenti di 345 donne etero alla visione di filmati erotici, rilevando in loro attrazione nei confronti di immagini di donne sensuali e femminili.

Il fatto che si sogni di fare sesso con un’altra donna è quindi la rappresentazione di un desiderio latente presente in tutte noi.

Sogno di fare sesso con la mia migliore amica

La relazione che si instaura con la migliore amica, soprattutto in età adolescenziale, comporta dinamiche emotive molto simili all’amore, talvolta ancora più forti.

Su questo tema, scrive il sociologo Francesco Alberoni nel suo saggio Ti amo:

Vediamo ora il rapporto amoroso che si stabilisce nell’amicizia. Questa é fondata sul principio del piacere. Non si costituisce a caldo, nel processo di stato nascente. Non c’é fusione iniziale, ardente, rischiosa, appassionata. L’amicizia si costituisce lentamente, incontro dopo incontro, in cui ciascuno getta un ponte fra quello precedente e quello successivo. È il precipitato storico di rapporti riusciti, gratificanti, rassicuranti, divertenti. Anche i due amici tendono ad una parziale fusione, anche loro tendono ad elaborare una comune visione del mondo. Anche loro costituiscono un noi. Ma senza la violenta e radicale distruzione del mondo precedente. Se fra loro esistono fin dall’inizio delle divergenze nelle credenze politiche e religiose, delle diversità di gusti, di abitudini, di opinione, non c’é un processo di fusione in cui vengono sciolte come in un crogiuolo. Permangono e rendono la relazione delicata.

Gli amici restano uniti perché scoprono, a poco a poco, di avere delle affinità elettive, perché compiono uno sforzo volontario di aggiustamento reciproco, cercando ciò che li unisce e non ciò che li divide. Ma se compaiono divergenze ideologiche, contrasti di interesse, o se qualcuno si comporta in modo eticamente scorretto, il rapporto amicale si rompe e di solito la rottura é irreparabile. L’amico può perdonare la menzogna, il tradimento, ma le cose non tornano più come prima. L’amicizia è la forma etica dell’eros. Anche il sentimento amoroso dell’amicizia dipende dalla costruzione comune di un mondo e della propria identità. Si intensifica nei momenti di cambiamento, di crisi, quando ci confidiamo con l’amico, gli chiediamo sostegno e consiglio. Si intensifica con lo scambio delle esperienze, affrontando insieme i problemi, con l’aiuto reciproco, combattendo fianco a fianco contro un avversario, una minaccia, come due cacciatori, come due guerrieri.

Sognare atteggiamenti intimi con qualcuno che amiamo profondamente, anche se di un amore non erotico, non comporta necessariamente il fatto di nutrire una reale attrazione sessuale nei suoi confronti.

Alla ricerca dell’amore

Una donna si pone inevitabilmente in modo diverso, rispetto a un uomo, quando fa sesso, ricercando intimità e profondità, caratteristiche più femminili che maschili. Raramente si sogna di fare sesso violento con una donna.

Probabilmente, sei pronta per un rapporto amoroso che ti soddisfi, che ti completi, una persona con cui fare l’amore. I tuoi sogni spesso portano a galla esigenze interiori che non palesi, o perché ancora non li hai realizzati o perché li rifiuti, magari a causa di esperienze relazionali negative.

Mi è piaciuto: mi sento in colpa

Qualsiasi sia la motivazione – inconscia o meno – che ti ha portata a sognare di fare sesso con un’altra donna e qualsiasi siano le sensazioni – fisiche e emotive – che ti ha suscitato, non devi sentirti in colpa, sporca o compromessa.

Anzi, ben vengano i sogni che, quando sono ricordati e analizzati – come sostiene Freud – posso aiutarti nell’ardua impresa di imparare ad ascoltare i tuoi desideri e a lottare contro le tue paure.