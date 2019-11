Cosa significa se sogni di fare sesso e avere un orgasmo?

editato in: da

Ti sarà capitato almeno una volta nella vita di svegliarti con la sensazione di aver avuto un orgasmo? Un episodio che ricorderai per l’intensità delle emozioni che ti hanno travolta al risveglio, dallo stordimento tipico del post venuta, all’incredulità e all’imbarazzo, perché si tratta comunque di un’azione compiuta dal tuo corpo, ma che non è imputabile direttamente alla tua volontà. È normale che quello che non riesci a controllare, né tantomeno a spiegare ti metta a disagio.

Per aiutarti a fare chiarezza esploriamo insieme alcune teorie e ipotesi sul perché una donna sogna di fare sesso e avere un orgasmo.

Non solo gli uomini hanno orgasmi notturni

Una ricerca effettuata su un campione di oltre 11mila persone dal Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction ha rilevato che circa il 40% delle donne ha orgasmi notturni del tutto simili a quelli degli uomini e tra queste le più attive sono le over 45.

E c’è di più: le donne possono avere molti orgasmi nel sonno senza neanche rendersene conto!

Posizioni favorevoli

Durante il sonno REM, i genitali sono molto più sensibili. Questo fattore unito all’assunzione di determinate posizioni durante il riposo notturno favorirebbe l’eccitazione e il conseguimento del piacere.

Scarsa attività sessuale

La maggior parte delle donne che avverte orgasmi notturni regolarmente sta vivendo un periodo di “magra” sessuale.

La mancanza di un partner fisso e uno stile di vita così frenetico da rendere talvolta difficile anche l’autoerotismo può essere una combo molto favorevole allo scatenarsi del fenomeno.

Stimoli provenienti dalla vita di tutti i giorni

Quando desideri molto una persona ma non hai modo di viverla sessualmente come vorresti, la sua presenza facilmente popolerà, per compensazione, la tua dimensione onirica.

Ma potrebbe capitarti di sognare amplessi con ex amanti, colleghi, parenti, amici, persone per cui nutri simpatia e stima ma non certo attrazione; in questo caso, è il tuo subconscio ad aver attinto stimoli dalla giornata appena trascorsa, rivisitando il tutto.

Diverso è il discorso di quelle donne che riescono a raggiungere l’orgasmo solo nel sonno e non mentre fanno sesso. In questo caso, il problema è di natura più profonda e va al di là delle nostre competenze.

Sperando di averti tranquillizzata, ci auguriamo che tu viva serenamente ogni aspetto della tua sessualità, anche quelli non evidenti ma che in qualche modo sono sopiti dentro di te in attesa di essere risvegliati.