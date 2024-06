Fonte: IPA Giorgia Meloni e Elly Schelin

Per dirlo in un modo trito e ritrito, le Europee 2024 sono state delle elezioni particolarmente “rosa”. Nonostante la decisamente scarsa affluenza – meno del 50% degli aventi diritto si è recato alle urne – vi sono stati candidati che hanno registrato un boom di voti. E questi (con qualche infelice eccezione) sono soprattutto donne. Giorgia Meloni in primis, seguita a stretto giro dalla rivale Elly Schlein, ma non solo. Tutte le donne acchiappavoti che arriveranno all’Europarlamento.

Giorgia Meloni è la preferita dagli italiani

Si era già guadagnata il favore degli italiani alle ultime politiche, e i cittadini del Belpaese riconfermano la loro preferenza per la premier Giorgia Meloni. È stata lei la candidata a ricevere più voti in assoluto. La già Presidente del Consiglio ha ottenuto 623.188 preferenze nella regione nord occidentale; 493.717 in quella nord orientale e 458.604 al centro. Anche al sud, Meloni protagonista, con 549.413 voti ottenuti. E ancora Giorgia nelle Isola, con 242.280 preferenze.

Oltre a essere la donna più votata e anche la più votata in assoluto, Giorgia Meloni si conferma quasi l’unico capo di Governo in Europa a mantenere il consenso dei cittadini (il francese Macron, ad esempio, è stato costretto a sciogliere il Parlamento così pessimo è stato il risultato della sua coalizione). “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte – ha detto a caldo la Premier – per me questa è ancora più bella”.

“È un messaggio che arriva dagli italiani, ‘andate avanti’ e fatelo con maggiore determinazione se possibile” sono le parole di Meloni, secondo con il voto gli italiani hanno affermato: “Non speriamo che voi siate ma voi siete”. Infine, di fronte all’ottimo risultato elettorale, l’arguta Presidente non ha risparmiato una frecciatina alla rivale Elly Schlein: “Nel caso nostro ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci”.

Le donne più votate alle Elezioni Europee 2024

E non è un caso se, anche nel momento dei festeggiamenti, la premier abbiamo pensato a Schlein, perché è stata proprio la leader del Partito Democratico la sua rivale più agguerrita. La segretaria dem si è aggiudicata 121.818 preferenze al Centro e 84.719 nelle Isole. Non ha vinto ma ha accorciato la distanza con Fratelli d’Italia e ha affrontato il secondo posto con grazia. Pare infatti che non sia mancata una cordiale telefonata da Schlein e Meloni, in cui sono stati scambiati “reciproci complimenti”.

Grandi risultati per la capolista Pd nella circoscrizione nord occidentale, Cecilia Strada (282.959 voti) e per Carolina Morace, capolista del Movimento 5 Stelle e la più votata del suo partito con 22.792 voti. Fa bene anche la giornalista Lucia Annunziata (da poco fuori dalla Rai), seconda nel Pd con 240.967 voti.

Anche Ilaria Salis eletta all’Europarlamento

E tra le donne più votate d’Italia c’è anche Ilaria Salis, la 39enne lombarda da mesi imprigionata a Budapest. Salis era stata candidata con Alleanza Verdi Sinistra, e all’interno del partito ha raggiunto il maggior numero di preferenze. Per lei quasi 170mila voti in totale, di cui 120mila nel nord ovest e 50 mila nelle Isole. La sua elezione servirà a farle ottenere l’immunità parlamentare e le autorità ungheresi saranno dunque tenute a rilasciarla.

“Non riesco ancora a crederci né a descrivere la mia emozione. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi hanno sostenuto con il loro voto” ha scritto Salis sul suo profilo Instagram (aperto appositamente per le Europee e gestito da alcuni amici). “Abbiamo dimostrato che la solidarietà non è uno slogan vuoto, ma qualcosa di concreto e tangibile. Una potenza che, se ci crediamo e se vogliamo, può davvero migliorare il mondo”.