Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Dua Lipa icona di stile con il suo maxi trench

Passeggiata newyorkese, cane al guinzaglio, marito al fianco e un look che è già diventato virale. Dua Lipa ha colpito ancora, dimostrando che non si mangia (solo) il red carpet a colpi di look ma riesce a dettare tendenza anche passeggiando per la città: a volte basta un marciapiede, la Grande Mela sullo sfondo e il capospalla giusto. Negli ultimi scatti rubati dai paparazzi, la popstar ha sfoggiato un outfit che ha immediatamente invaso le bacheche social e ha creato un tamtam alla ricerca del trench ”alla Dua Lipa” perfetto per questa stagione.

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Parliamo di un trench verde cachi dal fit decisamente oversize, portato con quell’atteggiamento disinvolto di chi ha semplicemente afferrato la prima cosa dall’armadio prima di uscire. Sotto al trench, Dua Lipa ha optato per una base immacolata: un total look bianco candido, perfetto per illuminare l’incarnato e far risaltare il vero protagonista del look.

Nessuna allacciatura formale o bottoni perfettamente chiusi: il trench è stretto in vita da un nodo fatto “a caso” con la cintura, creando un drappeggio rilassato e ultra-contemporaneo. A completare il tutto, un paio di occhiali da sole scuri d’ordinanza e una pratica coda di cavallo. Niente pieghe strutturate o styling elaborati: solo un’eleganza da tutti i giorni, pratica ma di grandissimo impatto.

Questo modello fa per te? Ecco come capirlo

La risposta breve è si, la risposta che vuoi sentire è un pò più articolata. Sulle silhouette più alte, i volumi ampi ricadono in modo fluido esaltando la figura in totale scioltezza. Le donne “petite” o dai lineamenti più minuti, invece, non devono temere di esserne inghiottite: il segreto è giocare strategicamente con le proporzioni. Basta farsi ispirare dalla musa delle it-girl petite, celebre per i suoi look sempre impeccabilmente cool dall’alto del suo metro e cinquantasette di altezza nonché fan numero 1 di cappotti, giacche e trench lunghi e oversize: Zoe Kravitz.

Un trucchetto utile è arrotolare le maniche per scoprire avambracci e polsi e strizzare bene la cintura per segnare il punto vita, evitando così l’effetto “sacco”. A livello di attitudine, è l’alleato perfetto per chiunque ami un’eleganza dinamica e stratificata. Questo approccio destrutturato e confortevole regala a tutte quell’aria da “cool girl” metropolitana che non ha bisogno di sforzarsi per farsi notare.

Il trench di Dua Lipa in versione low cost

Se il web è impazzito per questa uscita newyorkese, il motivo è semplice: è la divisa urban chic perfetta, facilissima da replicare. Il contrasto tra il bianco luminoso e il verde cachi è una combinazione cromatica infallibile.

Non serve investire cifre da capogiro per ottenere lo stesso effetto. La chiave è concentrarsi sui volumi: cercate un fit esagerato, preferibilmente scegliendo una o due taglie in più del solito, o pescando direttamente dalla sezione maschile dei negozi.

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