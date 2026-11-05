Diletta Leotta, la camicia da boscaiolo è il nuovo must-have (e lei lo sa)

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Diletta Leotta cambia registro e, per una passeggiata in città, sceglie un look che sembra uscito direttamente dal guardaroba di una ragazza appassionata di street style. Il pezzo forte? Una camicia a quadri dalla silhouette oversize che strizza l’occhio all’estetica grunge, ma con quel tocco contemporaneo che la rende una delle protagoniste della stagione.

Diletta Leotta, la camicia da boscaiolo diventa protagonista del look

Diletta Leotta per questa volta, lascia che sia un capo tradizionalmente associato al guardaroba maschile a fare tutto il lavoro. La conduttrice sportiva è stata fotografata con un outfit casual che mescola suggestioni country, richiami agli anni Novanta e proporzioni decisamente contemporanee.

Al centro del look c’è una camicia-giacca a quadri, quella che gli appassionati di moda chiamano shacket, a metà strada tra una camicia e un capospalla leggero. La fantasia tartan, nei toni caldi del marrone, del ruggine e del bianco, è attraversata da linee scure che creano un motivo grafico deciso, perfetto per la stagione autunnale.

Il tessuto dall’aspetto morbido e corposo, simile alla lana spazzolata, conferisce al capo una struttura avvolgente, mentre il taglio ampio regala un’aria rilassata. Le spalle leggermente scese, le maniche voluminose e le grandi tasche applicate sul petto ne sottolineano l’ispirazione workwear. A completare il tutto, bottoni metallici e un colletto a contrasto, apparentemente in pelle scura, che introduce una nota più ricercata.

A rendere interessante la scelta è soprattutto il modo in cui viene indossata: completamente abbottonata, quasi fosse una giacca vera e propria, senza cinture o altri elementi a segnare il punto vita. Una decisione che lascia spazio ai volumi e trasforma un capo apparentemente semplice nel fulcro dell’intero outfit.

Jeans a zampa XXL e scarpe chunky: Diletta Leotta riscopre gli anni Novanta

Se la camicia guarda al mondo country, il resto del look di Diletta prende una direzione decisamente più urbana. La conduttrice abbina il capospalla a un paio di jeans a zampa dalla vestibilità extra large, caratterizzati da una silhouette che si allarga progressivamente verso il fondo, fino a coprire quasi completamente le scarpe.

La lunghezza è volutamente abbondante: l’orlo arriva a sfiorare il terreno, formando piccole pieghe sopra la calzatura. Un dettaglio che contribuisce a quell’estetica apparentemente disinvolta, molto amata nello street style contemporaneo.

La scelta delle proporzioni è tutt’altro che casuale. Diletta rinuncia infatti alla classica combinazione tra capo oversize e pantalone aderente, preferendo giocare con due volumi importanti. Il risultato è un insieme morbido e confortevole, che richiama le silhouette dei primi anni Duemila, quando i jeans larghi dominavano il guardaroba delle popstar.

Ai piedi, niente décolleté o stivaletti con il tacco sottile. La conduttrice preferisce un paio di scarpe nere chunky, dalla punta arrotondata e dalla suola spessa, quasi platform. Un modello dal carattere deciso, che aggiunge qualche centimetro senza rinunciare alla praticità e rafforza l’impronta grunge dell’outfit.

Il contrasto tra la fantasia tradizionale della camicia e le linee contemporanee delle scarpe è uno degli aspetti più riusciti del look. D’altronde, la moda degli ultimi anni ci ha abituate a vedere convivere riferimenti apparentemente lontani: il guardaroba da lavoro incontra quello delle ragazze degli anni Novanta, mentre il denim diventa il terreno comune su cui costruire nuovi abbinamenti.