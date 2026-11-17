Due tendenze divisive, un solo outfit e nessuna intenzione di passare inosservata: è così che Alba Parietti ci ha suggerito la tenuta definitiva dell'autunno 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Alba Parietti, i 10 look più sensuali della tv italiana

Una donna e due dei più grandi odi et amo del mondo della moda: ma d’altronde chi, se non lei? Ora che le temperature si fanno sempre meno indulgenti e l’estetica rischia inevitabilmente di cedere il passo alla praticità, Alba Parietti sceglie di coprirsi senza rinunciare a sensualità e stile.

Come? Ovviamente sperimentando, con carattere e anche un pizzico di fantasia. La protagonista, questa volta, è infatti un’accoppiata decisamente audace: animalier e trasparenze.

Alba Parietti per l’autunno 2026 punta su animalier e trasparenze: il look conquista

Parliamo di due tendenze dell’autunno 2026 che non hanno certo bisogno di presentazioni e che, soprattutto, dividono da sempre le opinioni delle fashion addicted. C’è chi le ama senza riserve e chi, per contro, preferirebbe tenerle a debita distanza dal proprio guardaroba. Alba Parietti, dal canto suo, sembra non nutrire alcun dubbio a riguardo: e perché scegliere quando si possono indossare entrambe?

Fedele alla propria personalità ma comunque attenta alle continue inversioni di marcia della moda, la showgirl italiana ha scelto stavolta come punto focale del proprio look una gonna midi maculata, una fantasia che del resto, come lei, non sa passare inosservata, capace di evocare immediatamente un immaginario grintoso e un po’ selvaggio, ma che negli anni ha saputo conquistarsi un posto stabile tra i grandi classici.

Contro ogni pronostico, dalle passerelle allo street style, l’animalier continua a tornare di stagione in stagione, dimostrando di avere decisamente più vite di quante se ne possano immaginare.

A bilanciare tanta audacia — oppure no — troviamo, a gran sorpresa, una blusa scura ma trasparente, che introduce una componente più delicata e sensuale. Si tratta di un modello accollato, dalle lunghe maniche a pipistrello, con tanto di scenografici fiocchi sui polsini. Uno dei quali, come se non bastasse, vediamo impreziosito da un bracciale finemente lavorato e tempestato di strass.

Chiudono l’insieme, perfettamente en pendant, delle affilatissime scarpe con il tacco leopardate. Troppo? Forse, ma è proprio qui il bello: se la stampa maculata aggiunge carattere, la generosa dose di vedo-non vedo porta con sé quel tocco di seduzione che rende il risultato meno prevedibile.

Il segreto, quando si scelgono capi tanto importanti, è proprio trovare il giusto equilibrio, evitando di trasformare l’abbinamento in una lotta tra protagonisti. E Alba lo sa bene.

Quando osare diventa una questione di stile

Se c’è una cosa che la conduttrice sembra volerci ricordare è che la moda non dovrebbe mai essere una questione di regole da rispettare alla lettera. E se animalier e see-through sono in assoluto due dei trend più difficili da maneggiare, tanto vale prenderli entrambi e farli convivere sotto lo stesso outfit.

Parliamo di una combo che non prevede mezze misure e che, esattamente per questo, racconta molto del modo di intendere lo stile della nostra Alba Parietti. Dopotutto divertirsi significa anche uscire dalla propria zona di comfort, e questo può voler dire pure accostare elementi apparentemente distanti per trovare una propria chiave di lettura. E se il risultato fa discutere? Poco importa: mettere tutti d’accordo non è mai stato l’obiettivo.