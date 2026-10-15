Donald Trump, tutte le donne che lo circondano (oltre Melania)
Non solo Melania Trump: attorno al presidente degli Stati Uniti ruota un universo femminile fatto di potere, eleganza, ambizione, strategia e qualche inevitabile retroscena. C'è Melania, la First Lady dal fascino enigmatico, e Ivanka, la figlia glamour che ha scelto di allontanarsi dalla politica. C'è Tiffany, più discreta e lontana dai riflettori, e Lara Trump, la nuora che ha conquistato un ruolo tutto suo tra politica e televisione. Ma ci sono anche le donne che hanno contribuito a costruire e raccontare il potere di Trump: Susie Wiles, la stratega dietro le quinte, Natalie Harp, la fedelissima sempre al suo fianco, e Katie Zacharia, nuovo volto della comunicazione presidenziale. Senza dimenticare Karoline Leavitt, l'ex giovanissima portavoce, Kimberly Guilfoyle, protagonista di una storia che intreccia politica e gossip, e Usha Vance, la sofisticata Second Lady. Dieci donne, dieci personalità e altrettanti modi di vivere il rapporto con uno degli uomini più discussi del mondo. Chi sono davvero le donne dell'universo Trump e quale ruolo hanno nella sua vita? Scopriamole tutte!