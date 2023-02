Cristina Marino, le foto splendide: “Prima del parto”. Ma come si tiene in forma?

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Fiocco azzurro per Cristina Marino e Luca Argentero, che hanno così dato il benvenuto al loro secondo figlio dopo Nina Speranza: Noè Roberto. Dopo la fuga di notizie, la coppia ha confermato la nascita di Noè su Instagram. E sempre sui social la Marino ha condiviso degli scatti inediti prima del parto. Foto splendide, dove si mostra in forma. Ma come fa? Vi sveliamo i suoi segreti di bellezza.

Cristina Marino mamma per la seconda volta: le foto prima del parto

Attrice, modella, ma anche esperta di fitness: Cristina Marino è una vera forza della natura che ispira le donne a prendersi cura di sé nel modo migliore e senza operare rinunce drastiche. Dopo aver annunciato la nascita di Noè Roberto, ha condiviso ulteriormente degli scatti su Instagram. “Che magia il nostro corpo. Poche ore prima”. Ha anche aggiunto: “Amatelo e prendetevene cura” nelle sue stories, riferendosi sempre al corpo.

In poche ore il suo post ha totalizzato migliaia di like e di commenti dei fan, che ovviamente ne hanno apprezzato la grande bellezza. Nel corso della prima gravidanza, la Marino aveva svelato di non aver mai rinunciato al fitness a Ok Salute e Benessere. “Io, per esempio, per 36 settimane non ho rinunciato al fitness e, nonostante tutti mi dicessero che ero pazza, stavo benissimo. Ho semplicemente ascoltato il mio corpo, come ho sempre fatto nella mia vita, in cui l’attività fisica occupa uno spazio fondamentale e imprescindibile”.

La passione per il fitness l’ha portata anche ad aprire un sito, Befancyfit, che è un inno all’health & wellness. Per lei, la piattaforma è la realizzazione di un sogno, e inoltre suggerisce anche programmi di allenamento e nutrizione. Il suo obiettivo è di dare un aiuto concreto a tutti coloro che vorrebbero rimettersi in forma, sfidando se stessi e vincendo i limiti.

I segreti di bellezza di Cristina Marino

Oltre ad essere una donna del mondo dello spettacolo, la Marino è sempre stata appassionata di fitness. Del resto è una personal trainer certificata: sui social ha sempre condiviso i segreti del suo allenamento. “So benissimo quanto può essere difficile per una neomamma. (…) Ma è importante, perché prendersi cura di se stesse, cioè amarsi, permette di amare anche gli altri, figli in primis”.

Non si è mai tirata indietro e ha sempre svelato i suoi trucchi, anche dando consigli in prima persona. “Quello che suggerisco non è intraprendere una vita di stenti e dedicarsi ad allenamenti ‘militari, ma creare una nuova quotidianità in cui considerare l’allenamento un appuntamento imprescindibile”.

Come si tiene in forma Cristina Marino in gravidanza e dopo il parto

Con il suo progetto Befancyfit, ha mostrato gli esercizi per eseguire workout anche a casa, sfruttando le bande elastiche, suggerendo poi determinati esercizi, come crab walking, donkey kicks. Oltre all’allenamento, ha ammesso di curare anche l’alimentazione. Ed è in ogni caso contraria a qualsiasi rinuncia “pesante”, perché il vero segreto di una forma fisica perfetta è proprio l’equilibrio, così come la moderazione. “Persino le patatine fritte possono essere incluse nell’alimentazione, perché ciò che fa la differenza è la quantità”.