Luca Argentero e Cristina Marino di nuovo genitori dopo Nina: “È nato Noè Roberto”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati di nuovo genitori: è stato il settimanale Chi ad anticipare tutti, dando la notizia della nascita del secondo figlio della coppia. Il giornale di Alfonso Signorini ha svelato anche il nome del piccolo, tenuto segreto fino a oggi: il bebè appena nato si chiama Noè Roberto. Una gioia immensa per i due, dopo l’arrivo di Nina Speranza nel 2020.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: è nato il loro secondo figlio

Una notizia bellissima per i fan di una delle coppie più belle e amate del momento: Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo la nascita di Nina Speranza nel 2020, i due avevano annunciato l’arrivo di un altro figlio lo scorso settembre su Instagram con un tenero ritratto di famiglia e un pancino appena accennato.”Io, te Nina, e una nuova luce. 4 of us”, aveva scritto l’attrice a corredo della foto.

La notizia della nascita del piccolo è arrivata soltanto in un secondo momento dai diretti interessati: è stato il profilo Instagram di Chi a lanciare in anteprima lo scoop. “Luca Argentero e Cristina Marino: è nato il secondo figlio – si legge -. Secondo indiscrezioni il nome dovrebbe essere Noè Roberto”.

La coppia ha annunciato su Instagram l’arrivo del piccolo con uno scatto in bianco e nero delle mani di mamma e papà che stringono quella del neonato: “Con il cuore pieno di amore”, hanno scritto a corredo della tenera istantanea.

Luca Argentero e Cristina Marino, un amore da favola

“Prima di ogni cosa c’è il nostro amore. Love you”, ha scritto solo qualche giorno fa Cristina Marino su Instagram, accompagnando la romantica frase a uno scatto in bianco e nero insieme al suo amato Luca. Del resto la loro è proprio una storia da favola: galeotto fu il set di Vacanze ai Caraibi, che li fece incontrare e innamorare al primo sguardo.

Fu un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che da allora i due non si sono più lasciati: Cristina e Luca hanno costruito una famiglia bellissima, prima con l’arrivo di Nina Speranza nel 2020, e adesso con la nascita del loro secondo figlio. In mezzo le nozze in gran segreto il 5 giugno 2021, con cui hanno suggellato il loro amore.

Un legame che come una fiamma hanno sempre cercato di mantenere vivo e acceso come il primo giorno. Il loro segreto? “Corteggiandosi tutti i giorni, prendendosi cura…”, aveva confessato la Marino sui social. Sia Argentero che la moglie non hanno mai nascosto di essere la classica coppia in cui gli opposti si attraggono: “Lui è sempre molto composto, io sono esuberante”, aveva raccontato Cristina in una recente intervista. “Cristina è la mia musa, è la risposta a ogni mia scelta”, aveva detto l’attore.

Il desiderio di dare vita a una grande famiglia l’hanno sempre condiviso, come aveva raccontato l’influecer in un’intervista a Gente: “Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”.

Adesso per la coppia inizia una nuova avventura, un nuovo cammino in quattro: del resto, si sa, quando arriva un nuovo bebè l’amore non può che moltiplicarsi.