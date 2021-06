Luca Argentero e Cristina Marino sposi, la prima foto delle nozze

editato in: da

Luca Argentero e Cristina Marino, dall’incontro sul set alla figlia Nina: storia di un amore

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati a sorpresa il 5 giugno a Città della Pieve, coronando così il loro sogno d’amore. Una cerimonia semplice, molto intima, con rito civile cui hanno preso parte giusto i testimoni e il fotografo chiamato a immortalare il fatidico sì.

E così, ora, a distanza di qualche giorno la coppia ha deciso di condividere uno scatto bellissimo che li vede scambiarsi un tenero bacio da marito e moglie, circondati dalla natura e con il tramonto alle spalle.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, ha scritto Cristina Marino postando la foto su Instagram, in cui si può ammirare anche un frammento dell’abito da sposa, in stile country-chic, fatto di fiori ricamati in trasparenza. Bellissima anche l’acconciatura: una teccia a spina di pesce morbida e scompigliata.



La stessa immagine è stata pubblicata da Luca Argentero accompagnata dalla semplice didascalia “Mr. & Mrs.”.

A celebrare le nozze il sindaco di Città della Pieve, felicissimo che sia stato proprio il suo comune la location scelta per le nozze. “Un evento importante, perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti. In più ha scelto di sposarsi qui e questo ci riempie di orgoglio: è stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina e anche commovente perché ho visto il loro l’entusiasmo”.

E in effetti, solo pochi giorni prima l’attore aveva postato sul suo profilo Instagram un video che metteva in mostra la bellezza del paesino umbro in cui ha deciso da tempo di vivere e mettere su famiglia. Un luogo magico e protetto, in cui la loro bimba Nina, nata a maggio del 2020 può crescere felice e spensierata, lontano dai riflettori.

Luca Argentero e Cristina Marino non avevano mai nascosto di voler convolare a nozze e già lo scorso marzo avevano annunciato il fidanzamento e che presto sarebbero diventati marito e moglie. Tuttavia, la data della cerimonia è rimasta segreta fino all’ultimo, cioè finché su un sito locale non è stata diffusa la notizia a cose ormai fatte.