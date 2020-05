Luca Argentero e Cristina Marino genitori: è nata la figlia Nina Speranza

editato in: da

È arrivata la notizia tanto attesa: Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la prima volta. Nelle scorse ore, infatti, è nata la loro primogenita.

L’attore ha dato il bellissimo annuncio solo pochi minuti fa, pubblicando su Instagram una foto tenerissima. Si vede la manina della piccola, stretta tra quelle di mamma e papà: lo scatto, in bianco e nero, è di una dolcezza disarmante. “Noi. Nina Speranza Argentero” – ha scritto in calce Luca Argentero, rivelando così anche il nome della bambina. La stessa foto è stata condivisa sul profilo social della neomamma, Cristina Marino, e ha naturalmente fatto il pieno di like e di commenti di felicitazioni per il lieto evento.

I fan stavano aspettando con ansia questo momento, perché la coppia aveva svelato già tempo fa che il parto era previsto per il mese di maggio. Le ultime settimane, Luca e la sua compagna avevano pubblicato diverse foto del pancione, aggiornando così i loro follower sull’andamento della gravidanza. Entrambi erano felicissimi per l’arrivo della loro bambina, tanto da celebrare questa dolce attesa con bellissimi scatti e tenere dediche: “Il regalo più bello è qua” – aveva scritto Argentero nei giorni scorsi.

Da quando Luca e Cristina hanno annunciato per la prima volta di essere in procinto di diventare genitori, i due innamorati hanno approfittato di ogni occasione per condividere questa grande gioia che è arrivata nella loro vita. La bella Marino, in particolare, ha più volte raccontato qualche dettaglio sulla sua gravidanza. In un’intervista a Gente, ad esempio, aveva confessato di non poter rimanere ferma: “Allenarmi mi salva, innanzitutto l’umore. E quando non mi alleno, medito, pratico yoga, curo l’orto, cucino o faccio le pulizie“.

Adesso ad allietare le giornate di Argentero e della sua compagna è arrivata la piccola Nina Speranza, ma entrambi hanno già rivelato di non volere che la loro bimba cresca come figlia unica: “Mi piacerebbe avere tre figli” – ha spiegato Cristina – “Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio“. Per il momento, però, stringono tra le loro braccia la neonata e si godono questo periodo fantastico.