Cristina Marino racconta la sua gravidanza con Argentero e si prepara al parto

Cristina Marino racconta le ultime settimane della sua gravidanza accanto a Luca Argentero in attesa del parto. L’influencer darà presto alla luce la sua primogenita, rendendo papà l’attore ed ex gieffino. Una gioia immensa e un periodo delicato che Cristina sta vivendo nella tenuta della coppia a Città della Pieve, fra natura e relax.

Cristina è un’esperta di fitness e una blogger molto famosa. Nemmeno ora che è entrata nel nono mese di gravidanza ha rinunciato allo sport. “Luce vorrebbe che mi fermassi – ha svelato al settimanale Gente -. Ma davvero non ce la faccio. Allenarmi mi salva, innanzitutto l’umore. E quando non mi alleno, medito, pratico yoga, curo l’orto, cucino o faccio le pulizie”.

Su Instagram, Cristina Marino ha raccontato questi mesi di gravidanza, fra yoga, cucina e tanto amore. “Sono aumentata di soli otto chili – ha confessato -. Sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno. Anche dopo il parto non mi fermerò”. Nonostante l’emergenza sanitaria, l’attrice e Luca Argentero stanno vivendo un bel periodo.

“Mi dispiace far nascere mia figlia in un momento così – ha raccontato a Marino -, ma sono sicura che questo ci renderà più forti. Cerco di vedere il lato positivo, anche se mi manca moltissimo mia madre e la possibilità di abbracciarla, con il pancione, prima che la piccola venga al mondo. Tante ragazze mi scrivono che stanno vivendo la gravidanza con tristezza e scoramento in questo periodo, ecco io spero di poterle consolare un po’”.

Riguardo al parto, Cristina ha affermato che probabilmente Argentero non ci sarà. “Vorrei tanto che Luca potesse assistere alla nascita di nostra figlia – ha spiegato -, ma non so se sarà possibile. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, i papà non possono accedere alle sale parto, ma vedremo”.

Un amore, quello fra Luca e Cristina, nato sul set di Vacanze ai Caraibi, poco dopo che l’attore aveva detto addio alla moglie Myriam Catania. La coppia, nonostante la differenza d’età, ha resistito a gossip e critiche e oggi è più felice che mai. “Mi piacerebbe avere tre figli – ha chiarito la modella -. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai“.