Melania Trump rivela la sua dieta (sorprendente)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Melania Trump

A 56 anni Melania Trump conserva un fisico da top model ed è decisamente in forma. Pochi però sanno che la First Lady segue una dieta molto particolare, come ha raccontato lei stessa di recente.

La dieta di Melania Trump (inaspettata)

Melania Trump ha confessato di svolgere una regolare attività fisica, ma di non seguire una dieta rigida. Questo sarebbe impossibile visto che si trova spesso a viaggiare in giro per il mondo con il marito Donald Trump.

“Mi piace mangiare sano perché mi sento meglio e ho più energia – ha raccontato a Refinery29 -. Se faccio uno spuntino, di solito mangio della frutta o un pezzetto di cioccolato, perché penso che il corpo ne abbia bisogno. Adoro il cioccolato e il gelato, e ogni tanto me li concedo. È giusto assecondare le proprie voglie e i propri gusti ogni tanto… a patto di bilanciare il tutto con cibi sani”.

“Quando ti prendi cura di te stessa, puoi prenderti cura anche degli altri – ha aggiunto -. Per quanto riguarda la pelle e il corpo, concedetevi dei momenti di relax. Fa bene alla mente e anche alla pelle”.

Fra i piatti che Melania consuma spesso, a sorpresa, c’è il pollo alla parmigiana. In particolare quello cucinato nel ristorante Jean Georges che si trova nella Trump Tower a New York.

Il piatto preferito di Melania Trump

Il pollo alla parmigiana, conosciuto anche come chicken parmesan, è una ricetta della cucina italo-americana, ispirato alla famosa parmigiana di melanzane. La base è costituita da fettine di pollo impanate e fritte per renderle croccantissime. Le cotolette andranno poi disposte su una teglia con la salsa di pomodoro, ricoperte con della mozzarella e una spolverata di parmigiano grattugiato. Infine il piatto viene gratinato al forno per alcuni minuti sino a quando il formaggio non si fonde, creando una deliziosa crosticina.

Conosciuta dal pubblico soprattutto per essere la moglie di Donald Trump, Melania è in realtà una donna dalle mille sfaccettature. Nata Melanija Knavs nel 1970 in Slovenia, ha vissuto un’infanzia che ha temprato il suo carattere, rendendola una donna intraprendente e forte.

Suo padre, Viktor Knavs, gestiva una concessionaria di auto e motociclette, mentre sua madre Amalija Ulčnik era specializzata in creazione di cartamodelli di moda. Quando era adolescente, Melania si trasferì insieme alla famiglia a Sevnica, crescendo in un condominio modesto.

“Quando ero piccola, mio ​​padre mi ha fatto conoscere le corse e le auto da corsa – aveva svelato tempo fa -, e possedeva delle auto incredibili, tra cui una Maserati, una Cougar, una Mustang e una Mercedes. Quindi mi ha introdotto al design delle auto, alla meccanica e anche alla velocità”.

Poi il grande salto nel mondo della moda, con la firma, a soli 18 anni, con un’agenzia di moda di Milano. L’incontro con Trump e una vita da First Lady. Negli anni intorno alla sua figura sono nati numerosi miti e tante interpretazioni diverse, legate tutte ad una caratteristica principale di Melania: è illeggibile. C’è chi è convinto che sia ostaggio di Trump, un uomo sessista e prepotente, e chi invece crede che stia solamente sfruttando il potere del marito a suo favore. Di certo Melania resta una figura affascinante.