IPA Bruno Mars

“La settimana scorsa ho potuto abbracciare mio padre un’ultima volta”. Bruno Mars ha annunciato la morte del padre, Peter Hernandez, scomparso a 74 anni, con un post su Instagram, condividendo una foto in bianco e nero che li ritrae abbracciati in un letto d’ospedale e una serie di foto di famiglia che attraversano decenni.

Il messaggio di Bruno Mars per il padre: “Il miglior papà del mondo”

Nel post, Bruno Mars ha voluto onorare la memoria del padre: “Se mi avete mai sentito parlare di lui, sapete che ho sempre detto che è l’uomo che mi ha insegnato tutto quello che so, soprattutto quando si tratta di musica”. Peter Hernandez ha cresciuto sei figli, Bruno, il fratello Eric e le quattro sorelle Tiara, Tahiti, Presley e Jaime, e per il cantante “era il miglior papà del mondo”. E ha aggiunto: “Mi mancherà ogni giorno, finché non ci rivedremo. Ti voglio bene, papà. Dai un bacio alla mamma lassù per me”. Bernadette, ballerina di hula e cantante nata nelle Filippine, è morta nel 2013, a 55 anni, per un aneurisma cerebrale.

Che il legame tra padre e figlio fosse fortissimo, Bruno non lo ha mai nascosto. Lo scorso ottobre, durante un concerto del suo tour a Los Angeles, lo aveva indicato tra il pubblico: “È l’uomo che mi ha fatto conoscere la musica e ha reso la mia vita così ricca”. E ancora: “Vedere i miei sogni diventare realtà è tutto merito di quell’uomo”.

Bruno Mars e il padre Peter Hernandez: da “Little Elvis” agli anni difficili

Peter Hernandez, origini portoricane ed ebraiche, era cresciuto a Brooklyn, dove da ragazzino seguiva il padre ai concerti con un’orchestra latina. A 13 anni si era ribattezzato “Dr. Doo-Wop” e, a 25, si era trasferito alle Hawaii, spinto dalla passione per Elvis Presley. Lì aveva conosciuto Bernadette: lei ballava la hula, lui suonava le percussioni nello stesso spettacolo. Con la sua band, Peter Hernandez and the Love Notes, negli anni ‘90 aveva portato in scena uno show al Sheraton Waikiki, dove salivano sul palco anche i figli. Nel 2014 era entrato nella Doo-Wop Hall of Fame.

Persino il nome d’arte del cantante è un regalo del padre: a due anni lo aveva soprannominato “Bruno” perché gli ricordava il wrestler Bruno Sammartino. Poco dopo il piccolo era già sul palco, come “Little Elvis”. A nemmeno tre anni, sempre secondo il papà, Bruno sapeva già riavvolgere le videocassette di Elvis per rivederle. Nel 1992, a sei anni, era comparso anche al cinema, come “Little Elvis” in Honeymoon in Vegas.

Non sono stati solo anni felici, però. Quando Bruno aveva circa 12 anni i genitori si separarono: le sorelle restarono con la madre, mentre lui e il fratello seguirono il padre. Per un periodo vissero in sistemazioni precarie, persino un piccolo edificio all’interno del Paradise Park, lo zoo di uccelli dove Peter aveva lavorato. “Mio padre era il re nel trovare questi piccoli posti dove farci stare. Avevamo l’un l’altro, e non è mai sembrata la fine del mondo”. Negli anni alle Hawaii, Peter aveva venduto le sue cose ai mercatini dell’usato per pagare le bollette, e con il ricavato di una giornata comprò al figlio una chitarra.