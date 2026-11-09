iStock La Hosta è una pianta della famiglia delle Asparagaceae, che ama il fresco e l'ombra del sottobosco

Tra le piante che non amano troppo il sole c’è la Hosta, una specie arborea asiatica che apprezza i giardini ombreggiati. Ciò non significa che debba stare al buio, ma che a seconda della varietà, il suo alloggiamento debba essere più o meno esposto.

La Hosta dalle foglie gialle, ad esempio, ha una migliore tolleranza ai raggi solari rispetto alle varianti verdi o bianche. Ma, in generale, queste piante hanno bisogno di luoghi riparati, visto che una luce troppo intensa potrebbe favorire la bruciatura dei margini fogliari.

Un dettaglio curioso sta nel suo soprannome di “pianta lanciafiamme”, un probabile errore di traduzione causato dalla forma lanceolata delle foglie. Non si sa quando e non si sa chi, ma è probabile che qualche sito di giardinaggio abbia sbagliato nel battezzarla.

Così, la Hosta, nome botanico del giglio piantaggine, si è ritrovata senza motivo a fare i conti con un nomignolo che è in totale contrasto con le sue attitudini. Non le piace il fuoco, non le piace il caldo e al sole preferisce l’ombra: ma quindi, come si coltiva?

Hosta: come coltivarla

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La Hosta, o giglio piantaggine, funkia, o anche gibōshi alla nipponica, è una specie erbacea della famiglia delle Asparagaceae. Le sue origini sono asiatiche, come accennato, il suo fine di coltivazione è invece ornamentale, sfruttando l’elevata resistenza ai luoghi ombrosi.

Se decidiamo di coltivare una Hosta, in vaso o piena terra, dovremo quindi ricreare le condizioni del sottobosco, che è il suo habitat naturale. A parte l’esigenza di luoghi riparati dal sole e freschi umidi, la pianta non ha bisogni speciali e vanta una certa facilità di coltivazione.

Di fatti, è un arbusto longevo, rustico e semplice da trattare e una volta trovata la giusta routine, curarla diventa semplice. Per cui, oggi vedremo come si coltiva la Hosta, a partire dalla giusta esposizione, fino a parlare di terreno ideale, frequenza e qualità delle irrigazioni.

Ma non perderemo anche l’occasione di trattare i possibili guai della pianta, che è spesso attaccata da alcuni parassiti. Non c’è da spaventarsi, ma va ricordato che la scarsa esposizione al sole può favorire la proliferazione fungina, per cui una corretta pulizia della pianta è quello che serve per evitarle grane future.

Luce e esposizione

A seconda della varietà di Hosta che abbiamo scelto (il vivaio dove l’abbiamo comprata potrà darci tutti i dettagli che servono), la location ideale è mezz’ombra o ombra luminosa. In generale, la luce dovrebbe essere filtrata o al massimo solo il sole delicato del mattino.

Al contrario, va sempre evitato di esporre la pianta dove arrivano i raggi solari diretti della mezza giornata. Le ore centrali del giorno sono infatti temibili per i gigli piantaggine, che inizierebbero a scolorire e a mostrare bruciature in direzione dei bordi delle foglie.

Terreno e scelta del vaso

Se dobbiamo travasare la Hosta, il terriccio universale è la scelta ottimale, meglio se arricchito con del compost maturo. Il pH deve essere neutro o poco acido, mentre va evitato un suolo alcalino o, al contrario, inferiore a 5, che renderebbero difficile assorbire i nutrienti.

Un terreno troppo acido, infatti, causa malassorbimento di calcio e magnesio, uno calcareo può causare invece clorosi ferrica. La pianta non riesce a prelevare il ferro dal suolo e le foglie tendono a ingiallirsi, lasciando verdi solo le nervature.

Il terreno deve anche avere un ottimo livello di drenaggio, restare sempre fresco ma non zuppo, per evitare marciumi radicali. Se coltiviamo in vaso, possiamo foderare il fondo con argilla espansa per favorire il passaggio dell’acqua e scongiurare i ristagni.

Un altro dettaglio importante, se abbiamo deciso per la coltivazione in vaso, è la scelta del contenitore migliore. Deve essere ampio e profondo almeno 40 cm, perché le radici della Hosta tendono a crescere in modo veloce nel corso degli anni.

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Irrigazione e concimazioni

Da inizio primavera a fine estate la Hosta va irrigata a cadenza regolare, perché la pianta ha bisogno di un substrato umido. Ma occhio, perché assecondare le origini del sottobosco è una buona strategia, a patto di non lasciare mai acqua stagnante nel sottovaso.

In autunno noteremo invece che le foglie tenderanno a ingiallire e seccare, segno del tutto normale dell’inizio del riposo vegetativo. La pianta ci sta dicendo che possiamo sospendere le irrigazioni fino alla primavera successiva, mentre è in fase dormiente.

Al suo risveglio, per favorire invece la ripresa, che potremo subito notare dall’apparizione dei primi germogli, concimiamola. Un buon fertilizzante granulare a lenta cessione, da somministrare a inizio primavera e estate, favorirà una florida crescita fogliare.

Malattie e parassiti

Come accennavamo, la preferenza della Hosta ai luoghi ombreggiati può esporre la pianta ad attacchi di funghi e parassiti. Ma possiamo evitare questi problemi con una corretta pulizia da effettuare ad inizio autunno, tagliando le foglie secche alla base della pianta.

In questo modo ridurremo gli spazi di azione degli organismi, eliminando un possibile rifugio per nematodi, muffa grigia e Sclerotium rolfsii. In più, anche lumache e chiocciole trovano casa sotto lo strato delle foglie, deponendo le uova in autunno.

Ma ciò significa che in primavera, alla schiusa, i germogli della Hosta saranno la colazione ideale per questi giovani invertebrati. Il taglio delle foglie basilari riduce questo percorso dannoso, fornendo una maggiore tutela alla salute della pianta.

Un ulteriore aiuto possiamo invece fornirlo in primavera, con delle esche lumachicide a base di fosfato ferrico. In alternativa possiamo limitare il passaggio degli animaletti con barriere fisiche a base di gusci d’uovo tritati e cenere vicino ai vasi.

Va detto, le ultime due soluzioni hanno una nutrita schiera di detrattori, in quanto le lumache possono superare questi ostacoli senza troppi fastidi. Al contrario, il fosfato ferrico agisce sul sistema digestivo e impedisce a questi animali di nutrirsi.

Consigli per proteggerla in inverno

Con l’arrivo dei primi freddi, come detto, la Hosta va in riposo vegetativo e la sua parte aerea appassisce e scompare. Le radici e i rizomi invece resistono sottoterra anche a temperature basse, circa -30 °C a seconda delle varietà, rifiorendo la primavera successiva.

Se la teniamo in vaso, possiamo spostarla in inverno vicino a un muro riparato dagli agenti esterni. E se la pianta è giovane e quindi più fragile, possiamo anche provvedere a pacciamare il terreno o a foderarlo con tessuto non tessuto per limitare gli attacchi del freddo.