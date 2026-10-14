Che Tempo Che Fa, tutti al Tavolo da Fazio: gli ospiti del debutto in prima serata

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IPA Fabio Fazio conduce il Tavolo di Che Tempo che Fa

Che Tempo Che Fa raddoppia e si fa in due: dopo l’appuntamento della domenica, Fabio Fazio torna in onda anche il mercoledì sera con una novità che porta in prima serata uno dei momenti più amati del programma. Questa sera, 14 ottobre, debutta Il Tavolo, uno spazio tutto da vivere tra chiacchiere, battute, improvvisazione e ospiti pronti a raccontarsi senza rinunciare a uno sguardo sull’attualità.

Chi segue il programma conosce bene l’atmosfera che si crea attorno al Tavolo: personaggi che arrivano da mondi diversi, conversazioni che prendono pieghe inaspettate e quella leggerezza che spesso lascia spazio anche a riflessioni più serie. La nuova prima serata punta proprio su questa formula, con un appuntamento settimanale che amplia il racconto di Che Tempo Che Fa e dà ancora più spazio ai suoi protagonisti.

A guidare la serata c’è naturalmente Fabio Fazio, accompagnato da un gruppo particolarmente ricco di volti familiari e nuove presenze.

Da Saviano a Nino Frassica, tutti gli ospiti della prima puntata

Il debutto del Tavolo in prima serata si apre con Roberto Saviano, che introduce lo spazio dedicato all’attualità e al commento delle notizie della settimana. A confrontarsi sui temi del momento ci sono anche l’economista Carlo Cottarelli, il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Aitala, l’editorialista Annalisa Cuzzocrea e il direttore del Post Francesco Costa, in un parterre di ospiti che porta al centro della puntata l’informazione, prima di lasciare spazio alle conversazioni più imprevedibili.

Il momento del Tavolo vero e proprio, arriva invece con una squadra che riunisce alcuni dei volti più amati del programma e che Fazio ha voluto portare con sé anche in questa nuova collocazione.

Ci sono Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni, insieme a Paolo Rossi e Simona Ventura. Completano la compagnia la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella, pronti a dare vita a quel mix di ironia, racconti personali e battute che rende ogni incontro diverso dal precedente.

Tra gli ospiti della prima serata c’è anche Nina Zilli, che firma insieme a Danti il nuovo singolo di Orietta Berti, Maledetto settembre.

A sedersi al Tavolo arriva anche una ragazza che negli ultimi mesi ha visto la sua vita aprirsi a una strada speciale: Sarah Maria Rizèa, Miss Italia 2026 e nuotatrice artistica della nazionale italiana. Nel corso della sua carriera conquista quasi cento medaglie tra competizioni regionali, nazionali e internazionali, tra cui l’argento agli Europei senior di Belgrado del 2024 e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima dello stesso anno, entrambi nel duo misto tecnico con Filippo Pelati.

Dove e quando vedere Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Il debutto de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è fissato per questa sera, mercoledì 14 ottobre 2026 dalle 21.15 sul Nove. La puntata è disponibile anche in streaming su discovery+.

L’appuntamento del mercoledì si aggiunge così alla tradizionale serata della domenica, con una formula che porta in prima serata la parte più conviviale del programma di Fabio Fazio. Un’occasione per ritrovare i protagonisti più amati del Tavolo e scoprire nuovi incontri, tra attualità, musica e comicità.