Ascolti tv del 14 ottobre, Carlo Conti e Fabio Fazio: scontro in prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carlo Conti e Fabio Fazio

Mercoledì 14 ottobre ha segnato l’esordio di Fabio Fazio in prima serata sul Nove con Il tavolo di che tempo che fa. Per la prima puntata ha scelto ospiti d’eccezione come Roberto Saviano, Carlo Cottarelli, Rosario Aitala, Nina Zilli, Orietta Berti, Mara Maionchi, solo per citare alcuni nomi.

Ma Fazio si è dovuto subito misurare nella battaglia degli ascolti con un grande nome della tv, che per giunta è suo amico, Carlo Conti che è tornato su Rai 1 per condurre una nuova puntata di Tale e Quale Show.

Canale 5 ha cercato di contrastare la concorrenza con uno show di sicuro successo, Il volo – Uno per tutti.

Il resto della palinsesto ha visto su Rai 2 il programma d’attualità Patù e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca e su Italia 1 è stato trasmesso il film Black Adam. E su La7 è andato in onda Una giornata particolare.

Nell’access prime time i protagonisti sono sempre stati Stefano De Martino e Gerry Scotti. E per la prima volta in questa stagione Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 14 ottobre: vince Tale e Quale Show, Il Volo secondi

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 2.498.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Il Volo – Uno per Tutti conquista 2.073.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2, dopo la lunga presentazione (244.000 – 1.3%), Patù – La Passione delle Idee intrattiene 135.000 spettatori pari all’1.2%.

Su Italia1 Black Adam piace a 755.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.083.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 502.000 spettatori (4.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 987.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 la partita di Champions League – Manchester City-PSG ottiene 962.000 spettatori (5.3%). Sul Nove, dopo l’anteprima (587.000 – 3%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 554.000 spettatori con il 3.7% e 261.000 spettatori con il 3.6% nella parte finale.

Access Prime Time, dati del 14 ottobre: De Martino batte Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.691.000 spettatori (19.3%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.442.000 spettatori (22.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.730.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.136.000 spettatori pari al 21.1%.

Su Rai2 TG2 Post registra 351.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.003.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.120.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.586.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.036.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 718.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.664.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a .000 spettatori e il %. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 681.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.750.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.215.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.539.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera convince 2.404.000 spettatori (16.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (341.000 – 3.1%), Blue Bloods è seguito da 614.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 809.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (440.000 – 3.6%), Studio Aperto Mag sigla 379.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 456.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.493.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 970.000 spettatori (5.3%) e Fin Che la Barca Va sigla 921.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 922.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 1.067.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 364.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 Foodish conquista 327.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (249.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 459.000 spettatori con il 2.7%.