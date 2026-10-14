La campionessa Giulia domina ancora La Ruota della Fortuna e azzarda anche nel look

È una sfida (anche) a colpi di glamour, quella de "La Ruota della Fortuna": se Samira Lui sceglie un abito bon bon, la campionessa punta su toni decisamente più accesi. E vince ancora una volta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

Altra serata, altra puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è inarrestabile e ogni sera ci trascina in un nuovo appuntamento con uno dei game show di maggior successo della televisione italiana, affiancato come sempre dall’inseparabile Samira Lui. Giulia torna a sfidare il tabellone e a farle concorrenza ci sono la veterinaria Cristina e il maestro di sci Mattia, anche se dall’inizio alla fine a tenere banco è soprattutto la bravura e la fortuna della campionessa in carica. Che decide di osare non solo nel gioco ma anche nel look.

Giulia, campionessa in verde acido

Per tornare su Canale 5 in una nuova puntata del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, Giulia sceglie una giacca che non passa di certo inosservata. Tutto merito di un colore decisamente inusuale per un preserale, specialmente a causa della difficoltà di “abbinarlo” alle luci dello studio di Cologno Monzese: stiamo parlando del verde acido.

Questa la nuance originalissima della giacca doppiopetto della campionessa, indossata senza indugi sopra un paio di jeans a palazzo e capello morbido. Il risultato ci sorprende: sta benissimo, anche grazie a un rossetto che accentua la carnagione e non si scontra con l’acidità del capospalla. Ben fatto. D’altronde, se non osa lei che ha dimostrato a più riprese di non temere il tabellone…

Samira accetta la sfida e ribatte con un minidress molto mini con tanto di piccolo spacco laterale, bianchissimo e delicatissimo: un bijoux, praticamente.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo in puntata

La partita si mette presto sui binari giusti per Giulia, che parte con la soluzione dedicata alla jota, piatto simbolo della cucina triestina, e continua a macinare risposte corrette anche nei giochi successivi. La manche astrologica dedicata al Cancro le permette di allungare, mentre Samira confessa di avere proprio questo ascendente.

A interrompere per qualche minuto il dominio di Giulia è Mattia, maestro di sci arrivato dalla Valle d’Aosta, che conquista una manche musicale. Anche Cristina, veterinaria bresciana, riesce a ritagliarsi il suo spazio più avanti, approfittando di un errore del rivale durante il Round Express.

La protagonista, però, resta sempre la campionessa. Giulia accumula vantaggio dopo vantaggio, trova anche la soluzione legata al cavallo islandese e arriva alla fase decisiva con un margine ormai difficile da recuperare. Il colpo finale arriva con il tabellone dedicato al tema “Per aria”: è ancora lei a chiudere il gioco, confermandosi campionessa raggiungendo 30.200 euro e mettendo al sicuro un’altra serata da campionessa. Ci ha provato fino all’ultimo Cristina a starle con il fiato sul collo, ma niente da fare per la veterinaria.

Il finale alla Ruota delle Meraviglie non regala invece il premio più ricco. Giulia indovina due frasi e può scegliere tra due buste, ma il gioco degli scambi la porta ad accontentarsi di appena 100 euro. Nella busta rossa lasciata da parte ce ne sarebbero stati 10mila. Scotti costruisce la suspense fino all’ultimo e la sua spalla, ormai divertita, lo apostrofa con un eloquente “birichino”. Poco male: il titolo resta nelle mani di Giulia, che tornerà ancora a difenderlo.