Rodrigo Guirao sfoggia un italiano perfetto, il consiglio di Gerry Scotti: “L’accento argentino piace assai, non perderlo”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Rodrigo Guirao

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna che, come ogni sera, tiene compagnia i telespettatori di Canale 5 nella fascia del preserale. Alla conduzione sempre Gerry Scotti e la fedelissima compagna di avventure Samira Lui, che stasera sfoggia un look sobrio e semi-austero. Non mancano le sorprese in una puntata ondeggiante che vede sfidarsi Ilaria, la campionessa in carica Giulia e il giovanissimo Andrea.

Ma le sorprese sono soprattutto tra gli ospiti in studio: Nicla Ozenda, cantante storica del game show, pur se senza voce siede tra il pubblico visibilmente emozionata e felice, mentre Rodrigo Guirao Diaz arriva a presentare la seconda puntata di Viola come il mare 3, in onda subito dopo il programma.

Samira Lui elegante con il look da prof

Quella di mercoledì 11 novembre è una puntata che parte malissimo a La Ruota della Fortuna. Nella manche di apertura, infatti, i tre concorrenti accumulano ben zero euro, sbagliando tutti e tre la risposta. La gara migliora man mano – anche se non in modo clamoroso – ma di Bancarotta e Passamano se ne trovano a bizzeffe e costringono Ilaria, Giulia e Andrea a reinventarsi a ogni giro fino all’ultimo momento, quello decisivo.

Gerry Scotti e Samira Lui li incoraggiano quanto e come possono e specialmente la co-conduttrice sembra essere particolarmente nella parte. Tutto merito dell’outfit scelto per la serata, che la rende una professoressa (ma di quelle buone): camicia bianca classica e gonna midi color grigio perla, con ampio spacco laterale. Un look sobrio e posato, perfetto per una gara che fatica a decollare.

Una ventata di freschezza però arriva dal pubblico dove compare un’emozionata e super sorridente Nicla Ozenda, ex voce della band de La Ruota della Fortuna. La ragazza ha dovuto allontanarsi dal programma per un’operazione alle corde vocali e Gerry Scotti non ha esitato neppure un momento nell’augurarle ogni bene (e noi con lui).

Rodrigo Guirao conquista lo studio, il sogno siciliano diventa realtà

Un pizzico di fascino argentino non guasta mai. In studio è arrivato anche Rodrigo Guirao per presentare la seconda puntata di Viola come il mare 3, che lo vede recitare al fianco di Francesca Chillemi. Nella serie l’attore interpreta Massimo Paternò, detto Max, il nuovo ispettore capo della polizia di Palermo, che sembra avere ben poca voglia di indossare i panni del poliziotto, come ricorda l’attore.

“Un argentino e un siciliano si possono capire”, ha infatti scherzato Guirao raccontando qualcosa del suo personaggio, che è destinato a movimentare anche la vita sentimentale della protagonista dopo l’addio di Can Yaman. I due sono vicini di casa e, dopo qualche scintilla iniziale, tra loro potrebbe nascere qualcosa di interessante. Ma per l’attore la vera conquista è stata un’altra: girare in Sicilia. “Quando mi hanno detto che si girava a Palermo ho detto ‘dove devo firmare?'”, ha raccontato divertito a Gerry Scotti.

E il motivo è presto detto: “Era un mio sogno vedere la Sicilia ma anche la Calabria”. Insomma, per convincerlo a entrare nel cast è bastato davvero poco. E a giudicare dall’entusiasmo con cui ne parla, il colpo di fulmine con il Sud Italia è scattato!

La Ruota della Fortuna, cos’è successo

Tornando alla partita, Giulia ha perso il posto di campionessa in favore di Andrea che a soli 19 anni conquista la puntata del game show di Canale 5 con 11.100 euro. Una cifra che fa sorridere per una coincidenza peculiare: cade proprio nella giornata mondiale dei single, ovvero l’11/11. E Gerry Scotti lo nota subito.

Intanto però il ragazzo arriva a La Ruota delle Meraviglie e azzecca un tabellone aggiungendo 5mila euro al bottino, che quindi arriva a 16.100 euro. Non male per uno dei giocatori più giovani del programma.