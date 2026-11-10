Samira Lui svela il dettaglio che lega Gerry Scotti e Luigi a La Ruota della Fortuna

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Ufficio stampa Mediaset Gerry e Samira a La Ruota della Fortuna

Una nuova serata in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui, tra tabelloni da indovinare, concorrenti pronti a giocarsi la partita e un montepremi che può cambiare da una manche all’altra.

Martedì 10 novembre La Ruota della Fortuna è tornata nell’access prime time di Canale 5: questa volta, a far sorridere è anche una chiacchierata sulle abitudini notturne, con Samira che tira in ballo ancora una volta il compagno Luigi e Gerry che scopre di avere qualcosa in comune con lui.

Samira svela cosa accomuna Gerry e Luigi

La puntata ha visto protagonisti il campione Agostino, arrivato dalla provincia di Latina, pronto a difendere il titolo davanti a Elisa dalla provincia di Parma e Giulia da Salerno. Una sfida ardua, perché fin dai primi tabelloni e giri di ruota Giulia ha dato gran filo da torcere al campione e all’avversaria parmigiana, dimostrando di avere buon occhio per le lettere sul tabellone.

Ed è stata proprio Giulia a indovinare il tabellone della manche Chiacchiere da bar, dedicato alla sensibilità. La frase da completare, “Io quando dormo non sento neanche il trapano”, diventa l’occasione per parlare di abitudini notturne.

“Io sento tutto, non riesco a dormire se sento rumori“, racconta Samira, spiegando di avere un sonno piuttosto leggero. Gerry, invece, si colloca a metà strada: “Io invece una cosa media“.

A quel punto Samira chiama in causa Luigi, il compagno che nomina spesso durante le puntate e che finisce non di rado anche al centro delle battute di Gerry. “Anche Luigi come lei”, dice la conduttrice, svelando così un tratto che accomuna il conduttore e il suo compagno. Lei, invece, non ha dubbi: quando si tratta di dormire, preferirebbe non sentire proprio nulla.

Giulia scalza il campione e arriva alla ruota delle meraviglie

Se i primi tabelloni avevano già dato qualche indicazione, nel corso della partita Giulia ha confermato di essere un’avversaria da tenere d’occhio. Agostino ed Elisa hanno cercato in tutti i modi di recuperare terreno, ma la concorrente salernitana è rimasta a lungo un passo avanti, mostrando una buona capacità di individuare le soluzioni e la determinazione a far crescere il proprio montepremi.

Il campione è riuscito a rosicchiare qualcosa nel round Express, ma Giulia non ha mollato la presa e ha continuato a rendere complicata la rimonta degli avversari.

La sua velocità di gioco alla fine viene premiata: la concorrente riesce a conquistare il titolo di campionessa e ad accedere alla Ruota delle Meraviglie con un bottino di 24mila euro e i complimenti di Gerry per la velocità di ragionamento.

Il tema dei tre tabelloni è Figura: per Giulia si apre così la possibilità di aumentare ulteriormente la vincita e portarsi a casa il montepremi finale.

Riesce a indovinare due definizioni, accendendo così due buste verdi. La concorrente apre la prima e trova 10mila euro, ma decide di non fermarsi e di tentare ancora la fortuna, cambiando busta. La scelta, questa volta, non si rivela vincente: nella seconda trova infatti 1.000 euro. Per lei, però, l’avventura non finisce: come campionessa, Gerry le ricorda che può riprovarci ancora nella prossima puntata, dove torna a difendere il titolo di campionessa.