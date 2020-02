Ilary Blasi travestita da Achille Lauro

Ilary Blasi, per i 40 anni della sorella Silvia, che ha deciso di festeggiare con un party in maschera per Carnevale, ha scelto il travestimento più originale di tutti: Achille Lauro, versione prima serata di Sanremo, con tanto di tutina semi trasparente e tatuaggi in bella vista.