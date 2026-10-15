Il Tavolo di Che Tempo Che Fa si fa attendere, ma Fabio Fazio fa centro tra ironia e “vecchie ruggini”

IPA Fabio Fazio

Il mercoledì televisivo è ormai diventato super affollato: è andato in onda anche Fabio Fazio, con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, spin-off che ha fatto il suo debutto il 14 ottobre 2026. Al suo fianco si sono seduti tanti volti amati del programma, ovvero il cast fisso, da Francesco Paolantoni a Nino Frassica. Un debutto che ha dato spazio al tavolo, però, solo dopo le 22.30: il momento più atteso si è fatto decisamente… attendere. Ma ne è valsa la pena, perché è stato come ritrovare gli amici della domenica al bar durante la settimana.

Il debutto de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

La ventiquattresima edizione di quel gioiello televisivo che è Che Tempo Che Fa è iniziata ufficialmente da domenica 11 ottobre, ma non è stato l’unico appuntamento del conduttore, perché mercoledì 14 ottobre è tornato in onda con lo spin-off de Il Tavolo. Le premesse c’erano tutte (e ci sono state), ma il Tavolo vero e proprio, promesso in prima serata, è arrivato dopo le 22.30.

Tutto cambia e nulla cambia, forse: manca Luciana Littizzetto in questo spin-off, e per il resto è come ritrovare gli amici della domenica anche al mercoledì. Le chiacchiere sono lente, i racconti di vita normali: è il ritratto di una tv che funziona, ma che si fa attendere.

Il doppio appuntamento, secondo le parole di Fabio Fazio stesso, è stato un esperimento: non sono mancate né l’informazione né la comicità, e il Tavolo stesso, nonostante l’orario, è stato imperdibile. Il momento più dolce? Orietta Berti che ha consegnato la bomboniera a Fazio, dopo il matrimonio del figlio Otis il 13 giugno.

Simona Ventura e Nino Frassica, due certezze assolute

C’è stata anche una ventata di gossip in quel del Tavolo, vista la presenza di Nina Zilli e Simona Ventura. Nina Zilli ha ricordato la sua avventura a Ballando con le Stelle: ballava con Pasquale La Rocca in quell’edizione, anche se – purtroppo – è stata costretta al ritiro dopo essersi “fracassata quattro costole in cinque punti”.

A interessarsi del clima dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle è stato lo stesso Fazio. Poteva forse Simona Ventura, attualmente al Tesoretto insieme a Francesca Fialdini, non cogliere la palla al balzo per commentare le tensioni nel programma? “Bellissimo. Il clima dipende, perché ci sono vecchie ruggini”.

Oltre alla Ventura, però, anche Nino Frassica e Francesco Paolantoni hanno reso il Tavolo quello di “sempre”: l’ironia è una componente immancabile da Fazio, dove si ride senza amarezza, anche grazie alla redazione di Novella Bella (e adesso c’è un caporedattore d’eccezione, ovvero Diego Abatantuono, i cui tempi comici non si discutono affatto).

Il parere degli spettatori? Il Tavolo rimane uno dei momenti iconici del programma, ma l’attualità iniziale va totalmente spostata alla domenica. Perfino di mercoledì, come ha commentato un utente, “tavolava una meraviglia”. Se il senso dello spin-off è proprio questo, al mercoledì va lasciato solo il piacere della leggerezza. Perché è questo che vogliamo vedere: il cast di sempre, le chiacchiere lente, le battute di Frassica e le uscite imprevedibili di Giucas Casella. Il resto, magari, può aspettare qualche giorno. Il Tavolo, invece, no.