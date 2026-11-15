Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 15 novembre: Elisa tra gli ospiti di Fabio Fazio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio

Domenica sera significa Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio torna in diretta sul Nove – e in diretta streaming su discovery+ – con un nuovo appuntamento del suo talk show, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata del 15 novembre, in onda dalle 19.30, promette di mettere d’accordo gli appassionati di musica e cinema, con un parterre di ospiti che comprende alcuni dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, quando il programma ha conquistato 1 milione e 850mila spettatori con l’11% di share, Fazio punta su una serata ricca di incontri. Dalla musica di Elisa al cinema di Ficarra e Picone, passando per le novità professionali di Fabio Volo e le incursioni di Luciana Littizzetto, gli argomenti da affrontare non mancheranno.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 15 novembre: Elisa festeggia 30 anni di carriera

Tra le protagoniste della puntata c’è Elisa, che torna nello studio di Fabio Fazio per raccontare un momento particolare della sua carriera. Nel 2027 la cantante celebrerà trent’anni di musica, un anniversario che ha deciso di accompagnare con un progetto intitolato Kintsugi.

Il nuovo album di inediti arriverà il 27 novembre, mentre il mediometraggio Kintsugi… e sono la mia opera è già stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Un progetto che prende il nome dall’antica arte giapponese di riparare gli oggetti rotti con l’oro, trasformando le fratture in parte della loro bellezza.

Per il pubblico di Che Tempo Che Fa ci sarà anche un’esibizione dal vivo: Elisa canterà Ciao, uno dei brani del nuovo disco, offrendo un’anticipazione del suo prossimo capitolo musicale. Le celebrazioni per i trent’anni di carriera culmineranno l’11 settembre 2027 con un grande concerto alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, intitolato Soundtrack ’97-’27.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio

Il cinema sarà un altro dei protagonisti della serata. Fabio Fazio accoglierà Ficarra e Picone, accompagnati da Anna Foglietta e Vittoria Puccini, per presentare La notte delle fragole, il nuovo film diretto da Alessandro Genovesi. La pellicola, che arriverà nelle sale il 26 novembre, sarà presentata in anteprima alla 44esima edizione del Torino Film Festival. Le due attrici interpretano le compagne dei personaggi portati sullo schermo dal duo siciliano.

Per Ficarra e Picone sarà l’occasione di raccontare una nuova esperienza cinematografica, tra la loro consueta ironia e il confronto con due interpreti molto apprezzate dal pubblico.

Tra gli ospiti di domenica 15 novembre ci sarà anche Fabio Volo, impegnato su due fronti: lo scrittore e attore presenterà il suo nuovo romanzo Vieni, torniamo a casa, in libreria dal 17 novembre, e parlerà del film Il mio nemico immaginario, diretto da Antonia Liskova. La pellicola, che vede nel cast anche Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi, sarà presentata al Torino Film Festival prima dell’arrivo nelle sale, previsto per il 3 dicembre.

Nella puntata di stasera non mancheranno due presenze molto familiari al pubblico del programma: Mara Maionchi e Orietta Berti. La produttrice discografica e la cantante torneranno nello studio di Fabio Fazio, dove la loro spontaneità ha spesso regalato momenti divertenti e battute imprevedibili.

Accanto allo spettacolo, ci sarà spazio per la scienza e l’informazione. Tra gli ospiti annunciati figurano Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, che presenterà il libro Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia, in uscita il 17 novembre.

In studio arriverà anche don Davide Banzato, autore di Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno, mentre a commentare i temi dell’attualità saranno Michele Serra, Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Nello Scavo. A completare la serata, naturalmente, ci sarà Luciana Littizzetto, con la sua consueta letterina e uno sguardo ironico sui fatti della settimana.