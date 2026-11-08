Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 novembre: da Fazio arrivano Gianna Nannini e Valentino Rossi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gianna Nannini

Domenica 8 novembre torna l’imperdibile appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo Che Fa, una serata che intreccia cultura, musica, attualità e intrattenimento, e che accoglie ogni settimana ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Come sempre al fianco del padrone di casa Fabio Fazio ci saranno Luciana Littizzetto, con la sua comicità pungente e irresistibile, e la raffinatezza di Filippa Lagerback. Anche la puntata dell’8 novembre si preannuncia ricca di storie e volti noti tra i quali spiccano due grandi protagonisti come Valentino Rossi e Gianna Nannini, mentre il Tavolo della serata si preannuncia frizzante e variegato grazie alla presenza, tra gli altri, di

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni dell’8 novembre

Uno dei momenti più attesi della puntata di Che Tempo Che Fa di questa sera sarà senza dubbio l’intervista a Valentino Rossi, pronto a raccontarsi in una veste decisamente diversa da quella che il pubblico ha imparato a conoscere. Il nove volte campione del mondo arriverà nello studio di Fabio Fazio per presentare La mia storia, autobiografia, il libro scritto insieme al giornalista Giorgio Terruzzi, nel quale ripercorre la sua straordinaria carriera sulle due ruote.

Dagli esordi alle vittorie che lo hanno trasformato in una leggenda del motociclismo, il campione di Tavullia avrà l’occasione di ripercorrere i momenti più significativi della propria vita sportiva, tra successi, rivalità e sfide indimenticabili.

Un’intervista che arriva anche in un periodo particolarmente delicato sul fronte privato: i rapporti tra Valentino e il padre Graziano Rossi, infatti, continuano a essere al centro dell’attenzione mediatica, dopo anni segnati da tensioni familiari e vicende giudiziarie. Resta da capire se il campione sceglierà di affrontare anche questo capitolo personale oppure se preferirà concentrare la conversazione esclusivamente sulla sua carriera.

La musica sarà un’altra grande protagonista della serata grazie alla presenza di Gianna Nannini, che celebra un traguardo davvero speciale: mezzo secolo di carriera. La rocker senese presenterà Gianna Gold, un progetto pensato per ripercorrere cinquant’anni di successi, energia e canzoni diventate veri e propri inni generazionali. Le celebrazioni comprenderanno un album, un libro fotografico e un nuovo tour, il GiannaGold – Celebration Tour – Live 2027, che prenderà il via a marzo con concerti nei palasport italiani ed europei.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio dell’8 novembre

Tra gli ospiti più attesi della puntata dell’8 novembre di Che Tempo che Fa anche Vanessa Scalera, amatissima dal pubblico televisivo e sempre più protagonista del cinema italiano. L’attrice parlerà del film Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis e in arrivo nelle sale il 19 novembre.

Tratta dal romanzo di Antonio Franchini, l’opera è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Scalera ha conquistato il Premio Pasinetti per la migliore interpretazione femminile. Per lei sarà l’occasione di raccontare un nuovo ruolo cinematografico e le emozioni legate a un riconoscimento importante.

La puntata offrirà anche spazio alla riflessione con il cardinale Matteo Zuppi, che presenterà il libro L’infinito nel più piccolo. Ti racconto il Natale, dedicato al significato più profondo delle festività natalizie.

Torneranno inoltre Mara Maionchi e Orietta Berti, pronte a regalare momenti di leggerezza con la loro ironia e gli immancabili aneddoti mentre, tra gli altri protagonisti, ci saranno Corrado Formigli, in studio per parlare del suo nuovo saggio Silenzio stampa, e Franco Locatelli, ospite in occasione dei Giorni della Ricerca AIRC.

Non mancheranno Roberto Burioni e gli approfondimenti sull’attualità con Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

I telespettatori possono seguire la nuova puntata di Che Tempo Che Fa in diretta su Nove e discovery+a partire dalle 19,30. I fan del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.