Fabio Fazio stupisce tutti, Valentino Rossi a Che tempo che fa

Valentino Rossi sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di "Che tempo che fa" di domenica 8 novembre: al centro dell'intervista, la sua straordinaria carriera e la nuova autobiografia "La mia storia"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Valentino Rossi

Che tempo che fa continua a regalare sorprese agli spettatori del Nove. Nella prossima puntata del talk show, in onda domenica 8 novembre, Fabio Fazio avrà ospite in studio uno degli sportivi più vincenti di tutti i tempi: Valentino Rossi. Un’occasione unica per ripercorrere insieme al Dottore le tappe più importanti della sua irripetibile carriera in pista.

Che tempo che fa, Fabio Fazio ospita Valentino Rossi

In occasione dell’uscita della sua autobiografia La mia storia, scritta in collaborazione con il giornalista Giorgio Terruzzi, Valentino Rossi sarà ospite della prossima puntata di Che tempo che fa. Domenica 8 novembre, dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, gli spettatori potranno seguire una lunga chiacchierata tra il Dottore e Fabio Fazio, pronto a ripercorrere i momenti salienti della carriera e della vita privata del pilota.

Il libro scritto a quattro mani offrirà quindi il pretesto per una vera e propria full immersion tra le imprese in pista che hanno reso Valentino Rossi una leggenda del suo sport. Il campione si racconterà come non aveva mai fatto prima, con lo sguardo maturo di un pilota e di un uomo che rilegge la propria vita con passione, lucidità e autoironia.

Valentino Rossi, la leggenda della MotoGP

A cinque anni dal ritiro, Valentino Rossi è ancora considerato una vera e propria leggenda dello sport. Unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver conquistato il titolo in quattro classi diverse, il Dottore ha vinto complessivamente 9 titoli mondiali: 6 in MotoGP, 1 nella classe 500, 1 nella 250 e 1 nella 125. Nel corso della sua straordinaria carriera, iniziata nel 1996 e conclusasi nel 2021 dopo 26 stagioni consecutive nel Motomondiale, ha stabilito numerosi record, tra cui quello di vittorie nella classe regina (89), di podi nella stessa categoria (199) e di podi complessivi in tutte le classi (235). È inoltre il vincitore più longevo nella storia del Motomondiale.

Un palmarès straordinario, a cui Rossi può guardare con grande soddisfazione e un pizzico di malinconia: oggi, papà di due splendide bambine, Valentino non ha appeso definitivamente il casco al chiodo, ma la sua attività in pista si è sensibilmente ridotta. Alle corse automobilistiche, l’ex campione alterna volentieri momenti di relax in compagnia della sua famiglia, composta dalla compagna Francesca Sofia Novello e dalle figlie Giulietta e Gabriella.

Che tempo che fa, quando va in onda

La 24ª edizione di Che tempo che fa è tornata sul piccolo schermo domenica 11 ottobre 2026. Condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, il talk show ha raddoppiato gli appuntamenti a partire da questo autunno: alla classica puntata della domenica, infatti, si affianca Il Tavolo di Che tempo che fa, in onda ogni mercoledì.

Nel primo mese di programmazione, Fazio ha già raccolto le confessioni di star internazionali e volti celebri dello spettacolo, come Sophie Marceau, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Charlotte Casiraghi, Giorgia, Leonardo Pieraccioni, Herbert Ballerina ed Elena Sofia Ricci.

Il prossimo appuntamento con Che tempo che fa è previsto per domenica 8 novembre sul Nove a partire dalle 19.30. Gli spettatori che non riusciranno a seguire la diretta potranno recuperare le puntate del programma sulle piattaforme digitali Nove.tv e discovery+.