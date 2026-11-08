Valentino Rossi, cos’è successo tra il campione e il padre Graziano: la lite e la rottura

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Valentino Rossi

Per anni sono stati una coppia inseparabile, almeno nell’immaginario degli appassionati di motociclismo. Da una parte Valentino Rossi, il campione capace di conquistare nove titoli mondiali e diventare un’icona dello sport italiano, dall’altra Graziano, il padre che gli ha trasmesso la passione per le due ruote e che lo ha accompagnato durante la sua straordinaria carriera. Oggi, però, quel legame sembra essersi trasformato in qualcosa di molto diverso: tra i due si è aperta infatti una profonda frattura familiare che, negli ultimi anni, ha portato a denunce, accertamenti giudiziari e pesanti incomprensioni. E mentre a breve uscirà l’autobiografia del pilota dal titolo La mia storia, non sembra appianarsi la situazione familiare con il padre Graziano.

Valentino Rossi e il padre Graziano: come è iniziata la rottura

Dietro l’allontanamento tra Valentino Rossi e suo padre ci sarebbe una vicenda tanto delicata quanto complessa, che intreccia questioni familiari, problemi di salute e gestione del patrimonio.

Tutto è precipitato nel 2024, quando il campione di Tavullia ha assunto il ruolo di amministratore di sostegno del padre: Graziano Rossi aveva infatti attraversato un periodo difficile dal punto di vista della salute e si erano manifestate preoccupazioni sulla sua capacità di occuparsi autonomamente dei propri interessi.

Una situazione che, anziché avvicinare padre e figlio, ha contribuito ad alimentare le tensioni visto che Graziano ha contestato la necessità di quella misura, sostenendo di essere perfettamente in grado di decidere per sé.

Nel marzo 2025, dopo gli accertamenti del caso, il tribunale di Pesaro ha revocato l’incarico affidato a Valentino, riconoscendo al padre la capacità di intendere e di volere, ma la controversia familiare non si è conclusa lì perché, a rendere ancora più complicati i rapporti, è stata la presenza di Ambra Arpino, la compagna di Graziano Rossi successivamente diventata sua moglie.

Valentino aveva presentato una denuncia nei confronti della donna, sollevando il sospetto che potesse aver approfittato delle condizioni di fragilità del padre per ottenere alcune somme di denaro.

Al centro della vicenda c’erano movimenti economici per circa 200mila euro, avvenuti nell’arco di diversi anni e, a quanto pare, la posizione del campione era legata al timore che il patrimonio paterno potesse essere stato gestito in maniera non corretta.

Graziano e Ambra, però, hanno sempre respinto questa interpretazione, sostenendo che il denaro fosse riconducibile anche alle esigenze economiche della loro vita insieme, comprese alcune spese abitative.

Nel giugno 2026 è arrivata l’archiviazione del procedimento per circonvenzione di incapace nei confronti della donna, una decisione che ha chiuso quel capitolo giudiziario, senza però riportare serenità nei rapporti familiari.

Il 28 giugno 2026 infine Graziano e Ambra si sono sposati con una cerimonia riservata nel Pesarese, un giorno importante al quale, tuttavia, né Valentino né l’altra figlia Clara Rossi hanno partecipato.

Graziano Rossi scrive ai figli: il dolore dietro la richiesta di scuse

L’ultimo capitolo di questa storia è arrivato attraverso una lettera che Graziano ha affidato al Resto del Carlino, dopo alcune dichiarazioni concilianti della figlia Clara. La giovane cantante aveva espresso pubblicamente il desiderio di recuperare il rapporto con il padre, lasciando intendere che, nonostante le difficoltà, ci fosse ancora spazio per ritrovarsi.

Anche in questo caso, a dividere Graziano dalla figlia, ci sarebbe stata una questione legata al mantenimento economico: Clara avrebbe richiesto un contributo mensile di 1.500 euro, al quale il padre si sarebbe opposto. La controversia si sarebbe poi conclusa senza una decisione giudiziaria, dopo il ritiro della richiesta.

Oggi però la cantante sembrerebbe essere intenzionata a recuperare il dialogo, ma Graziano ritiene che, per voltare davvero pagina, sia necessario affrontare apertamente ciò che è successo.

Il padre di Valentino ha spiegato di non poter considerare superato tutto ciò che è accaduto soltanto grazie a qualche parola affettuosa pronunciata pubblicamente. Dopo le accuse e le battaglie legali, vorrebbe soprattutto un confronto personale, accompagnato dal riconoscimento degli eventuali errori commessi.

E Valentino? Il campione, almeno per il momento, non ha risposto pubblicamente alla lettera del padre: resta così aperta una storia dolorosa, molto lontana dalle vittorie, dai podi e dai festeggiamenti che hanno reso celebre la famiglia Rossi.