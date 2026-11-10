Valentino Rossi, quante figlie ha e come si chiamano

Da anni al fianco della modella e influencer Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi è papà di due splendide bambine che hanno cambiato il suo modo di intendere la velocità

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IPA Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Per oltre vent’anni il mondo di Valentino Rossi ha avuto la forma di un circuito, tra curve staccate al limite, il giallo fluo e quel 46 cucito addosso come un secondo nome. Oggi il Dottore ha 47 anni, gareggia ancora con le auto GT e, appena spento il motore, torna di corsa a Tavullia, dove lo aspetta la squadra più importante della sua carriera.

A chi si domanda quante figlie ha Valentino Rossi, la risposta è che sono due, Giulietta e Gabriella, nate dall’amore con la modella Francesca Sofia Novello. I due si sono conosciuti nel paddock tra il 2016 e il 2017, quando lei lavorava come ombrellina, e da quell’incontro a bordo pista è nata una famiglia tutta al femminile.

Figlie di Valentino Rossi: come si chiamano e quando sono nate

La primogenita, Giulietta Rossi, è venuta al mondo il 4 marzo 2022 all’ospedale di Urbino. L’annuncio della gravidanza era arrivato l’estate precedente con una trovata degna del personaggio: Vale in camice bianco e stetoscopio, intento a “visitare” il pancione di Francesca. Il giorno della nascita, sui social è comparsa una foto sola, con i piedini della neonata infilati in due babbucce gialle, il colore portafortuna di papà. Nella cameretta di Tavullia la aspettava una culla con la scritta “The Doctor Family”.

Nel luglio 2024 il Dottore ha rispolverato il camice per dare la seconda bella notizia. Gabriella Rossi è nata il 4 gennaio 2025, sempre a Urbino, con un pizzico di suspense: Francesca è stata ricoverata d’urgenza e la piccola ha bruciato i tempi, fedele allo spirito di famiglia.

Un dettaglio fa impazzire i fan più attenti: le sorelline condividono il giorno 4 nella data di nascita e la stessa iniziale. Quella G, raccontano le cronache marchigiane, sarebbe un tenero omaggio a nonno Graziano, papà di Valentino.

Valentino Rossi papà: la vita in famiglia con Francesca Sofia Novello

Se immaginate Valentino Rossi in versione papà, alle prese con biberon e risvegli all’alba, ci ha visto giusto. Lui stesso ha confessato che con due bimbe la gestione si è fatta più impegnativa e che serve un certo “rodaggio”, parola da motociclista prestata alla vita da genitore. Ogni mattina alle 7.50 scatta il rito di latte e biscotti per Giulietta, che all’arrivo della sorellina ha mostrato un filo di gelosia e per andare all’asilo vuole la mano della mamma.

I compleanni, in casa Rossi, sono piccole feste da ricordare. Gabriella ha spento la prima candelina in Thailandia, circondata dagli amici di mamma e papà, mentre per i 4 anni di Giulietta, a marzo 2026, Francesca ha organizzato una festa a tema Paw Patrol, con tavola rosa e torta a più piani.

Una regola vale fin dal primo giorno: i volti delle bambine restano lontani dai social. Mamma e papà condividono manine, scatti di spalle, momenti rubati, e custodiscono il resto con grande cura.

E i fiori d’arancio? Vale ha ammesso che l’idea gli piace e che se la prende con calma. Intanto la coppia si coccola a modo suo: per i 33 anni di Francesca Sofia Novello, a ottobre 2026, il Dottore l’ha festeggiata a Ibiza con un mazzo di rose rosse.

Prima della nascita di Giulietta, i due avevano confidato di sognare anche un maschietto. Per ora all’orizzonte nessun annuncio, e a Tavullia il ritmo lo dettano tre donne: Francesca, Giulietta e Gabriella. Il campione, a quanto pare, si gode ogni giro.