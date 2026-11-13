Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Benedetta Rossi con le figlie

Come si chiamano le figlie di Benedetta Rossi? La food blogger è da poco diventata mamma di due splendide bambine. Un traguardo importantissimo che è riuscita a raggiungere, insieme al marito Marco, dopo un lungo percorso.

Come si chiamano le figlie di Benedetta Rossi

Le figlie di Benedetta Rossi infatti sono state adottate. La food blogger e il marito Marco Gentili hanno infatti intrapreso un viaggio in Costa Rica per abbracciare le loro figlie. L’adozione è arrivata, come spiegato da entrambi sui social, al termine di un percorso accidentato, lungo e difficile.

L’arrivo in famiglia delle due bambine ha portato una gioia immensa in casa di Benedetta Rossi. A raccontare qualcosa di più riguardo le figlie è stata proprio la food blogger che su Instagram ha svelato i nomi delle bambine.

Si chiamano Natacha e Sharlyn e hanno rispettivamente 10 e 9 anni. Le figlie sono state descritte da Benedetta come “meravigliose, piene di luce e voglia di vivere”.

Natacha e Sharlyn non sono mai state mostrate sui social dalla coppia, se non di spalle. Una scelta precisa per tutelare la loro privacy e per tenerle lontano da un mondo in cui, purtroppo, gli haters non mancano. Le bambine parlano spagnolo, per questo motivo hanno iniziato da subito a comunicare alla perfezione con Marco, che conosce la lingua.

Benedetta Rossi ha svelato che, con il tempo, impareranno a parlare italiano e che avrebbero già iniziato a conoscere qualche parola grazie a libricini e giochi. Non solo, la cuoca social ha rivelato che le bambine hanno cominciato la scuola ed, emozionandosi, ha svelato i primi successi e i traguardi che la famiglia sta raggiungendo.

L’arrivo in Italia, il legame con Marco e la gioia di Benedetta Rossi

Food blogger di successo, autrice di libri che hanno scalato le classifiche e volto amatissimo sui social, Benedetta Rossi è diventata mamma grazie all’adozione. Un momento magico per la cuoca a cui è approdata dopo lunghe peripezie. Il ritorno a casa dopo il viaggio in Costa Rica con il marito Marco è stato piuttosto emozionante.

La food blogger ha accolto le piccole le casale immerso nel verde delle Marche in cui vive da sempre. Un luogo fatto di natura, buon cibo e paesaggi stupendi, dove le bambine hanno conosciuto il cane di famiglia e hanno iniziato ad ambientarsi.

Un percorso seguito con grande attenzione sia da Benedetta Rossi che dal marito Marco, pronti a costruire, un passo dopo l’altro, un nuovo equilibrio e una serenità familiare.

“Hanno mille prime volte, quindi le voglio accompagnare a fare tante cose – aveva raccontato qualche tempo fa Benedetta Rossi, parlando delle piccole -. Hanno bisogno della mamma e del papà. Tutto molto bello ed emozionante, sia per noi genitori sia per loro. Stanno scoprendo questa nuova vita e anche noi la nostra nuova vita, un po’ impegnativa, quello sì, anche perché sono due, instancabili, come i bambini della loro età. Hanno un’energia che non so da dove riescano a tirare fuori, però ci divertiamo insieme, stiamo bene, parliamo tanto. Siamo molto contenti”.