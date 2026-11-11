Le storie di Millie Bobby Brown e Benedetta Rossi ci invitano a riflettere su una maternità che non comincia necessariamente con una gravidanza, ma con la scelta di accogliere un figlio e accompagnarlo nella vita.

IPA

Ciascuna di noi arriva alla maternità dopo un trascorso unico, una storia personale fatta di desideri, dubbi, paure, incontri, passioni, amori. E se c’è chi arriva ad abbracciare il proprio figlio/figlia dopo nove mesi di gravidanza, qualcun’altra lo farà quando quel figlio/a ha già un nome, un volto, una storia. Ogni maternità inizia in un modo unico ma con un grande comune denominatore: l’ amore folle che si svela pian piano, come una matassa che ha bisogno di cura, lentezza, per scioglierla.

Ci sono le maternità di pancia, quelle che per nove mesi ci permettono di prendere confidenza con ciò che sta per arrivare e le maternità di cuore, quelle che sono fatte di attese, incontri e burocrazia.

A ricordarcelo è stata di recente Millie Bobby Brown, la giovane attrice diventata famosa grazie alla serie Stranger Things, ma ormai impegnatissima in altrettanti celeberrimi film che, insieme al marito Jake Bongiovi, ha accolto il secondo figlio attraverso l’adozione. Una scelta che la coppia aveva già compiuto nel 2025, quando era arrivata la loro prima bambina, e della quale Brown ha parlato pubblicamente senza presentarla come un ripiego rispetto alla maternità biologica.

Non è l’unica storia recente ad aver riacceso l’attenzione su questo tema. Anche in Italia, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno condiviso la gioia di essere diventati genitori adottivi di due sorelline, dopo un lungo percorso fatto di attesa, preparazione e speranza. Due esperienze differenti che invitano a riflettere sul significato della genitorialità, sulle ragioni che possono portare a scegliere l’adozione e, soprattutto, su cosa voglia dire diventare famiglia.

Brown: «La mia bambina è arrivata attraverso il cuore»

La ragazza bella, audace, coraggiosa ed astuta di Enola Holmes e di Damsel ha dichiarato: «Ci sono due modi per avere un bambino: uno attraverso la pancia e uno attraverso il cuore. E la mia bambina è arrivata attraverso il mio cuore». Una frase forte, presa in prestito da una donna che aveva conosciuto durante il periodo di adozione.

Brown, una donna che ha bruciato le tappe al cinema come nella vita privata, con un successo mondiale ed un matrimonio arrivati da giovanissima, ha più volte raccontato come l’adozione fosse un suo sogno sin da bambina. Non l’aveva mai considerata una possibilità da prendere in esame soltanto nel caso in cui non fosse riuscita ad avere figli biologici, ma una scelta alla quale aveva sempre pensato quando immaginava di creare una famiglia tutta sua.

La sua testimonianza è importante quanto interessante perché permette di superare il comune pregiudizio secondo cui una coppia sceglierebbe di adottare esclusivamente dopo aver affrontato problemi di infertilità o dopo aver rinunciato alla possibilità di una gravidanza.

Naturalmente per alcune persone il desiderio di adottare nasce proprio da un percorso difficile verso la genitorialità biologica. Per altre, invece, è una possibilità immaginata da sempre, indipendentemente dalla fertilità. Non esiste un’unica strada che conduca a questa decisione, così come non esiste un solo modo di immaginare la propria famiglia.

Benedetta Rossi: la scelta di diventare mamma di due

Non mancano altre testimonianze di adozione anche più vicine e a noi. Non sono poche le donne dello spettacolo arrivate a fare la scelta dell’affido o dell’adozione anche di bambini/ragazzi in età diversa da quella della Brown. Solo per fare qualche esempio: Simona Ventura, Luciana Littizzetto che in qualche occasione hanno raccontato le proprie storie e la scelta guidata dall’amore e da quella immensa voglia di essere responsabili di qualcuno con il quale mancava il legame puramente biologico.

Recente è l’adozione desiderata da una donna che è presente in ogni nostra preparazione culinaria: Benedetta Rossi, una donna accogliente, semplice, dolce che abbiamo imparato a conoscere in questi suoi lunghi anni di carriera televisiva. Nell’agosto 2026, insieme al marito Marco Gentili, ha annunciato di aver adottato Natacha e Sharlyn, due sorelline di 10 e 9 anni conosciute in Costa Rica.

«Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia», ha scritto la coppia sui social, raccontando un incontro atteso a lungo.

Prima di quel momento c’erano stati anni di preparazione, speranze e attese. Ma soprattutto c’era stata la consapevolezza che diventare genitori adottivi non avrebbe significato soltanto realizzare un desiderio personale: avrebbe richiesto disponibilità, ascolto e capacità di fare spazio a due bambine con una storia già cominciata.

Nel racconto condiviso da Benedetta e Marco c’è un’immagine particolarmente significativa. I due spiegano di aver voluto dedicare le prime settimane alla conoscenza reciproca, procedendo con pazienza e rispettando le emozioni delle bambine. Una scelta che racconta bene la delicatezza di questa fase: essere finalmente insieme non significa conoscersi già, e il legame familiare ha bisogno di tempo per consolidarsi.

Quando si adotta un bambino più grande si accoglie una persona che ha già un proprio vissuto, che ha già raccolto esperienze importanti, e che può portare con sé ricordi piacevoli e dolorosi, domande sulle proprie origini, legami affettivi e un modo personale di interpretare ciò che le accade. La disponibilità a diventare genitori passa anche da qui: dal riconoscere che il passato del proprio figlio non va cancellato, ma compreso e rispettato.

Adottare: un diritto del bambino prima che della coppia

Lo abbiamo scritto dall’inizio, ogni maternità ha la sua storia ed anche la sua ragione di essere. Come c’è una storia anche dietro a chi non ha alcun desiderio di vivere la maternità ed in generale la genitorialità. Nello specifico, dietro la scelta di adottare ci possono essere coppie che, dopo anni di tentativi di avere un bambino, hanno maturato tale desiderio, o la voglia di costruire una famiglia attraverso un percorso differente, infine, ci sono persone che hanno già figli biologici e decidono di allargare la famiglia con l’adozione. Ridurre tutte queste esperienze a un’unica motivazione sarebbe sbagliato. Così come sarebbe sbagliato considerare l’adozione una sorta di premio di consolazione, un percorso di serie B rispetto alla maternità biologica.

La decisione, però, non può esaurirsi nel desiderio degli adulti di diventare genitori. È proprio questo uno degli aspetti sui quali insiste la Commissione per le Adozioni Internazionali, ricordando che non esiste un diritto degli adulti ad adottare, ma il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia.

Una distinzione che cambia profondamente la prospettiva, il punto di vista, lo sguardo: non si tratta semplicemente di trovare un figlio a chi desidera diventare genitore, ma di individuare una famiglia capace di rispondere ai bisogni di un bambino che non può crescere nella propria famiglia d’origine. E questo significa anche prepararsi ad accogliere un figlio reale, non il bambino ideale che si è immaginato durante l’attesa. Un figlio che può avere necessità differenti da quelle previste e che potrebbe aver bisogno di tempo per riconoscere nei nuovi genitori delle figure di riferimento sicure. L’amore rappresenta certamente una motivazione importante, ma da solo non basta a descrivere la complessità della genitorialità adottiva. Servono consapevolezza, capacità di ascolto, disponibilità, pazienza e tempo che non si esaurisce in quello dell’attesa ma, forse quello più prezioso, comincia proprio dal momento in cui il bambino/ragazzo varca la nostra porta.

Adottare significa anche accogliere una storia

Nell’adozione entrano in campo fattori che mancano nella genitorialità biologici, fattori che richiedono a volte anche una particolare forza, da parte della coppia, in quanto l’ingresso in una nuova famiglia non cancella automaticamente ciò che è accaduto prima e non rende meno significativi i legami precedenti.

La stessa Commissione per le Adozioni Internazionali sottolinea quanto sia importante aiutare i bambini adottati a costruire la propria identità, rispettandone le origini e le radici. Per i genitori significa imparare a non vivere le domande sulla famiglia biologica come una minaccia al legame costruito insieme. Un figlio può desiderare di sapere da dove viene senza per questo mettere in discussione l’amore per la propria famiglia adottiva. Per una mamma ed un papà può non essere facile attraversare questo cammino, fede, fiducia, pazienza e quel grande desiderio che ha portato ad iniziare il percorso di adozione potrebbero vacillare ma è proprio durante quella strada, fatta di quotidianità, si rafforza il legame.

Mamme di pancia e mamme di cuore: c’è una differenza?

L’espressione mamme di pancia e mamme di cuore è tenera, immediata e capace di raccontare con poche parole due modi diversi di arrivare alla maternità. Ma può diventare anche l’occasione per interrogarci su un’altra questione: abbiamo davvero bisogno di distinguere le madri in base al modo in cui sono diventate tali?

Brown certamente non intendeva stilare una classifica, ma mettere un faro su una possibilità. Una possibilità che, purtroppo lo sappiamo, per molte famiglie è una chimera. Ma che, ciononostante, è una strada che si può pensare di sperimentare.

La genitorialità biologica come quella adottiva hanno in comune una scelta fatta con amore ed una relazione che cambia nel tempo, che si evolve, come la stessa consapevolezza di cosa significhi essere e fare la mamma e il papà. Imparare a conoscere un figlio, accettare che sia diverso da come lo avevamo immaginato, sostenerlo nelle sue difficoltà e accompagnarlo verso l’autonomia, vale in entrambi i casi.