Lady Gaga, il mistero del figlio appena nato. E non è la sola a Hollywood

Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, a 40 anni compiuti è diventata mamma per la prima volta. Lei e il marito Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio a metà settembre 2026, dopo che il tabloid statunitense Page Six ha pubblicato in esclusiva le foto della coppia a passeggio a San Francisco, con la cantante che teneva il neonato stretto a sé in una fascia porta bebè.
Naomi Campbell: Nel 2021 (e successivamente nel 2023 per il secondo figlio) la supermodella ha annunciato a sorpresa di essere diventata madre senza aver mai mostrato segni di gravidanza, mantenendo il massimo riserbo sulle modalità e l’identità dei padri.
Cameron Diaz: L’attrice e il marito Benji Madden hanno sorpreso il mondo annunciando la nascita della loro primogenita Raddix nel 2020, del secondo figlio Cardinal nel 2024 e di un terzo nel 2026, nati tutti in totale segreto tramite maternità surrogata.
Lucy Liu: Anche l’altra attrice di Charlie’s Angels ha accolto suo figlio Rockwell Lloyd nel 2015 tramite gestazione per altri, annunciandolo solo a cose fatte
Amber Heard: Nel 2021 l’attrice ha rivelato su Instagram la nascita di sua figlia Oonagh Paige, nata tramite madre surrogata diversi mesi prima, tenendo l’intero percorso nascosto fino al post ufficiale.
Millie Bobby Brown: l’attrice di Stranger Things e il marito Jake Bongiovi hanno adottato una bambina nell’estate del 2025. La coppia ha scelto di mantenere una linea di massima riservatezza per proteggere la piccola.
L’attrice ha raccontato che diventare madre era un sogno che coltivava fin da piccolissima. Parlando dell’adozione, ha dichiarato in un’intervista: “Ci sono bambini che arrivano dalla pancia e altri dal cuore”.