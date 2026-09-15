Lady Gaga, il mistero del figlio appena nato. E non è la sola a Hollywood

Lady Gaga, a 40 anni, è diventata mamma per la prima volta. Ma tutto è avvolto nel mistero: non si conoscono nome, sesso e se arrivato tramite maternità surrogata o adozione. I precedenti nello showbiz

IPA Lady Gaga e Michael Polansky a settembre 2024

Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, a 40 anni compiuti è diventata mamma per la prima volta. Lei e il marito Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio a metà settembre 2026, dopo che il tabloid statunitense Page Six ha pubblicato in esclusiva le foto della coppia a passeggio a San Francisco, con la cantante che teneva il neonato stretto a sé in una fascia porta bebè.

La coppia ha scelto di tutelare la privacy della famiglia e non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui propri canali social. Tutto è ancora avvolta nel mistero più assoluto: non solo il nome e il sesso del bebè non sono ancora stati resi noti, ma non si conosce nemmeno la “modalità di nascita”: Lady Gaga non si è mai mostrata in pubblico con il pancione negli ultimi mesi, anzi, al MET di maggio era strizzata in un abito super aderente che non avrebbe certo potuto indossare al quinto mese di gravidanza. I media e i fan ipotizzano il ricorso alla maternità surrogata o eventualmente all’adozione.

D’altronde la cantante non è certo la prima star Hollywoodiana che arrivata “over anta”, avverte il desiderio di un erede ma per difficoltà anagrafiche, biologiche, o professionali decide di ricorrere all’utero in affitto.

I casi recenti più famosi:

Naomi Campbell: Nel 2021 (e successivamente nel 2023 per il secondo figlio) la supermodella ha annunciato a sorpresa di essere diventata madre senza aver mai mostrato segni di gravidanza, mantenendo il massimo riserbo sulle modalità e l’identità dei padri.

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Cameron Diaz: L’attrice e il marito Benji Madden hanno sorpreso il mondo annunciando la nascita della loro primogenita Raddix nel 2020, del secondo figlio Cardinal nel 2024 e di un terzo nel 2026, nati tutti in totale segreto tramite maternità surrogata.

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Lucy Liu: Anche l’altra attrice di Charlie’s Angels ha accolto suo figlio Rockwell Lloyd nel 2015 tramite gestazione per altri, annunciandolo solo a cose fatte

Amber Heard: Nel 2021 l’attrice ha rivelato su Instagram la nascita di sua figlia Oonagh Paige, nata tramite madre surrogata diversi mesi prima, tenendo l’intero percorso nascosto fino al post ufficiale.

Millie Bobby Brown: l’attrice di Stranger Things e il marito Jake Bongiovi hanno adottato una bambina nell’estate del 2025. La coppia ha scelto di mantenere una linea di massima riservatezza per proteggere la piccola.

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L’attrice ha raccontato che diventare madre era un sogno che coltivava fin da piccolissima. Parlando dell’adozione, ha dichiarato in un’intervista: “Ci sono bambini che arrivano dalla pancia e altri dal cuore”.